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03.06.2019 12:00
Рубрика: Общество

Голикова: Более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях

Текст: Ксения Колесникова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии министерства просвещения рассказала, сколько детей стоят в очереди на получение места в яслях. Это малыши в возрасте от двух месяцев до трех лет.
Татьяна Голикова. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Татьяна Голикова. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Татьяна Голикова. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"По данным электронной очереди, в мае 2019 года число детей, не обеспеченных местами в яслях, составило 120,1 тысячи. Из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тысячи детей", - заявила Голикова.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Согласно информации министерства просвещения, доступность мест в яслях в целом по стране в прошлом году составила 83,6%. Для сравнения: в 2017 году этот показатель был меньше - 79,8%.

В 2019-2021 годах на то, чтобы всем нуждающимся семьям были предоставлены места в яслях, из федерального бюджета регионам будет выделено более 108 млрд рублей.

По словам Голиковой, за 2018-2019 годы уже введено 15,8 тысячи мест в 120 объектах дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Однако в более чем 60 случаев в регионах возникли проблемы с получением лицензии. Вице-премьер призвала министерство просвещения, Рособрнадзор и регионы сделать все возможное, чтобы до 1 сентября, когда малыши массово пойдут в детские сады, эти лицензии получить.

Голикова сообщила, что до конца года должно быть введено еще 567 объектов на 76,2 тысячи мест.  

Общество Семья и дети Правительство Вице-премьеры Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Очередь в детский сад
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