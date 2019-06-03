Голикова: Более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии министерства просвещения рассказала, сколько детей стоят в очереди на получение места в яслях. Это малыши в возрасте от двух месяцев до трех лет.

"По данным электронной очереди, в мае 2019 года число детей, не обеспеченных местами в яслях, составило 120,1 тысячи. Из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тысячи детей", - заявила Голикова.

Согласно информации министерства просвещения, доступность мест в яслях в целом по стране в прошлом году составила 83,6%. Для сравнения: в 2017 году этот показатель был меньше - 79,8%.

В 2019-2021 годах на то, чтобы всем нуждающимся семьям были предоставлены места в яслях, из федерального бюджета регионам будет выделено более 108 млрд рублей.

По словам Голиковой, за 2018-2019 годы уже введено 15,8 тысячи мест в 120 объектах дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Однако в более чем 60 случаев в регионах возникли проблемы с получением лицензии. Вице-премьер призвала министерство просвещения, Рособрнадзор и регионы сделать все возможное, чтобы до 1 сентября, когда малыши массово пойдут в детские сады, эти лицензии получить.

Голикова сообщила, что до конца года должно быть введено еще 567 объектов на 76,2 тысячи мест.