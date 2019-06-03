Хачанов пробился в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Первая ракетка России Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Для нашего теннисиста это лучший результат на турнирах "Большого шлема".

В матче четвертого круга "Ролан Гаррос" Карен Хачанов, "посеянный" под 10-м номером, победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, получившего от организаторов восьмой номер посева. До этого Хачанов и Дель Потро встречались трижды. Все игры прошли в 2018 году и закончились в пользу аргентинца. Но на кортах Парижа сильнее оказался россиянин - 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с четвертой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом (4). Напомним, что в прошлогоднем финале French Open Тим уступил испанцу Рафаэлю Надалю, взявшему на "Ролан Гаррос" 11-й титул.

Сейчас Надаль уже добрался до четвертьфинала, где сыграет с японцем Кеи Нисикори. Во втором четвертьфинале в нижней половине сетки встретятся два швейцарца: Стэн Вавринка и Роджер Федерер. Еще одну четвертьфинальную пару составили первая ракета мира серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.