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Рубрика: Общество

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Хакеры атаковали интернет-ресурсы ЕГЭ
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных ему организаций, ответственных за проведение ЕГЭ, пережили массовые DDoS-атаки.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как снизить стресс перед ЕГЭ

Что это такое? Ситуация, когда на сайт поступает огромное количество запросов. Только исходят они не от пользователей, а в автоматическом режиме, от ботов. Причем число одновременных запросов в пиковые моменты исчисляется сотнями тысяч. Сервер с сайтом, который подвергается такой массированной атаке, может не выдержать нагрузки и рухнуть.

Однако, как рассказали в Рособрнадзоре, при первых признаках угрозы ведомство подключило средства противодействия атаке. "Вредители" были блокированы, а работоспособность серверов и их доступность для специалистов и пользователей удалось сохранить. Итог? Кибератака не помешала обработке результатов ЕГЭ по итогам прошедших госэкзаменов. "Рособрнадзор передал подробные материалы об атаке в правоохранительные органы", - заявил руководитель службы Сергей Кравцов.

Кстати

3 июня выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел штатно. В нем участвовало более 674 тысяч человек. Для того чтобы получить аттестат, нужно набрать по этому предмету минимум 24 балла. В вузах проходная планка выше - 36 баллов. Но чтобы попасть на бюджет в большинство университетов, как правило, надо заработать не менее 60 баллов. "Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня", - сообщили в Рособрнадзоре. Именно в этот день стартует приемная кампания в вузах.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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