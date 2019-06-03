Хакеры атаковали интернет-ресурсы ЕГЭ

Интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных ему организаций, ответственных за проведение ЕГЭ, пережили массовые DDoS-атаки.

Что это такое? Ситуация, когда на сайт поступает огромное количество запросов. Только исходят они не от пользователей, а в автоматическом режиме, от ботов. Причем число одновременных запросов в пиковые моменты исчисляется сотнями тысяч. Сервер с сайтом, который подвергается такой массированной атаке, может не выдержать нагрузки и рухнуть.

Однако, как рассказали в Рособрнадзоре, при первых признаках угрозы ведомство подключило средства противодействия атаке. "Вредители" были блокированы, а работоспособность серверов и их доступность для специалистов и пользователей удалось сохранить. Итог? Кибератака не помешала обработке результатов ЕГЭ по итогам прошедших госэкзаменов. "Рособрнадзор передал подробные материалы об атаке в правоохранительные органы", - заявил руководитель службы Сергей Кравцов.

Кстати

3 июня выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел штатно. В нем участвовало более 674 тысяч человек. Для того чтобы получить аттестат, нужно набрать по этому предмету минимум 24 балла. В вузах проходная планка выше - 36 баллов. Но чтобы попасть на бюджет в большинство университетов, как правило, надо заработать не менее 60 баллов. "Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня", - сообщили в Рособрнадзоре. Именно в этот день стартует приемная кампания в вузах.