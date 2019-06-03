iPhone SE точно получит iOS 13

Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании. Это, в частности, означает, что апдейт, несущий множество полезных нововведений, включая долгожданную темную тему, прилетит и на iPhone SE, не говоря уже обо всех остальных айфонах, выпущенных позже.

В то же время установить операционную систему iOS 13, которая выйдет осенью, не смогут владельцы iPhone 5s и iPhone 6 - в обновлении владельцам старых смартфонов отказано.

"Планшетная" операционка iPadOS будет доступна на iPad Air 2 и более новых версиях, всех моделях iPad Pro, обычных iPad пятого поколения и более новых, а также на iPad mini 4 и 5.