Как регионы реализуют Нацпроект "Экология"

Наверное, в стране ни власть, ни граждане по отдельности и в совокупности никогда не приступали с таким рвением к реализации нацпроектов.

Но "Экология", а точнее федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" - случай особый. Надоело жить по колено в мусоре, дышать зловонными испарениями свалок, которые заполонили окраины городов. Сегодня мы расскажем об интересных инициативах по сбору, сортировке и утилизации отходов.

Взялись за старое

В Ростовской области детей приучают к раздельному сбору мусора. Разноцветные контейнеры для пластиковых бутылок и макулатуры сначала появились во всех школах города Азова, а вскоре и в детсадах. "Детсадовские" контейнеры выглядят весело и несут полезную информацию. Из рисунков на них ребенок может узнать о способах переработки картона или пластика. За накоплением мусора в детсадах и школах следят школьные экологические отряды, которые сообщают о наполняемости баков возчику вторсырья.

В качестве поощрения за раздельный сбор детсадам скоро будет выдаваться сертификат на конкретную сумму, на которую они смогут выбрать в одном из магазинов города канцелярские товары. Детсадовцы и школьники также собирают крышки от пластиковых бутылок, помогая городскому обществу по защите бездомных животных. За весну собрали больше 300 килограммов.

Голубая мечта волонтера

Вологда стала лидером по сбору мусора в рамках международного проекта "Чистые игры". 138 команд (960 человек) собрали за полтора часа более 13 тонн хлама. В числе участников было много подростков и студентов, которые с удовольствием совместили увлекательный экоквест и субботник.

Суть игры - собрать как можно больше мусора с определенной территории за 90 минут. Количество и "качество" находок оценивают "скупщики", начисляя командам баллы. Победителем считается команда, заработавшая максимальную сумму баллов и собравшая наибольшее количество мусора. Среди необычных находок оказались фуражка офицера погранвойск НКВД образца 1935 года, портрет Ленина, унитаз из голубого санфаянса, пленочный фотоаппарат.

Автор проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе, специально приезжавший в Вологду, сказал, что в этом году турнир стал самым крупным на территории страны. "Вологда показывает пример всей России и даже миру, ведь проект уже вышел на международный уровень: он состоялся в Индии, Украине, Вьетнаме, Нигерии, Японии, Венесуэле и Китае. И продолжает вызывать интерес к такому виду волонтерства в других странах", - прокомментировал Дмитрий Иоффе.

Бензин из вторсырья

Уральские ученые научились делать из мусора бензин. Новую технологию переработки отходов разработали совместно специалисты двух университетов - Тюменского индустриального и Уральского федерального. Суть ее проста: берутся любые органические твердые бытовые отходы - остатки пищи, пластика, отработанные шины - и перерабатываются совместно с нефтяными остатками методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может использоваться гудрон.

Вологда стала лидером по сбору мусора в рамках международного проекта "Чистые игры"

Как отмечает один из авторов разработки, завкафедрой экономики природопользования УрФУ профессор Елена Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых такая же, как у фракций прямой перегонки нефти - бензиновой, дизельной, мазута. Поэтому из полученного продукта в процессе дальнейшей нефтепереработки можно в итоге получать бензин, дизельное, котельное топливо, битум. В итоге и отходы идут в дело, и нефть можно экономить, используя органические отходы в качестве добавки в составе сырья на нефтеперерабатывающих производствах.

Дело техники

Уфимский третьеклассник Амир Ибрагимов разработал проект многофункционального робота-уборщика, который привлек внимание жюри регионального этапа всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели".

Первый прототип робота-мусорщика Амир создал в семь лет. В дальнейшем механизм совершенствовался. В итоге после многочисленных доработок появился DustBot. "Он не простой уборщик. С помощью ультразвуковых датчиков определяет нахождение мусора и собирает его щеткой в специальные контейнеры, а затем по мере их наполнения разгружает. Движется робот по определенному маршруту, однако человек в любое время может его остановить. Для этого нужно установить специальное приложение на смартфон, а можно просто выучить определенные голосовые команды, на которые реагирует DustBot", - рассказывает Амир.

Робот питается от солнечных батарей: аккумулирует энергию, а ночью замедляет работу, чтобы экономить заряд.

Добавили бачков

В начале года в Волгоградской области получился настоящий мусорный завал: из дворов не успевали вывозить ТКО, площадки захламлялись. Но все же ситуация плавно нормализовалась. Ежесуточно на переработку и утилизацию в муниципальных районах вывозится около восьми тысяч кубов ТКО. По данным компании "Управление отходами - Волгоград", количество пунктов сбора мусора на территории региона приблизилось к 15 тысячам. В частности, 23 новых контейнера объемом 1,1 куба появилось в Красноармейском районе, 20 евробаков объемом 0,6 куба - в Ворошиловском районе. Жители могут подать заявку на организацию дополнительных мест сбора отходов через управляющие компании, ТСЖ, ТОСы.

Впрочем, в апреле в некоторых СМИ прошла информация о том, что у регоператора нет средств расплатиться с подрядчиками. Новый коллапс? В "Управлении отходами" сведения не подтверждают.

Областной комитет жилищно-коммунального хозяйства продолжает разъяснительную работу. "Одной из форм являются семинары, которые проводятся Волгоградским учебно-курсовым комбинатом с участием представителей профильных комитетов и регионального оператора. Обучение проводится на бесплатной основе для жителей многоквартирных домов и частных домовладений", - объяснили в ведомстве.

Как стеклышко

В Кемерово фирма по сбору и переработке стекла открыла пункт приема и установила в одном из городских дворов специальный контейнер. Стекло в общем объеме отходов столицы Кузбасса занимает около 15 процентов. А времена, когда сдать бутылки можно было в любом гастрономе, давно прошли. Вот местный предприниматель Дмитрий Тарханов и решил занять свободную бизнес-нишу. Летом прошлого года арендовал помещение на улице Свободы, купил дробилку мощностью до 30 тонн в месяц, создал рабочие места. Предприятие назвал коротко и ясно - "Стекляшкин".

Бутылки, банки и прочие стекла у жителей здесь принимают по цене от 50 до 70 копеек за кило в любом виде, включая бой. Стекло освобождают от пластиковых и металлических компонентов, измельчают и в мешках отгружают на переплавку в Новосибирск. Пока за месяц набирается около пяти тонн вторсырья, используемого в производстве стеклотары, стекловаты и стеклобетона, а также декоративной плитки, жидкого стекла, прочих изделий.