Вечная проблема: как обезопасить свою квартиру, дом, дачу на те две-три недели, когда всей семьей собрались уехать? Сразу предложим готовый и пока безотказный рецепт - заключите договор с вневедомственной охраной Росгвардии.

До сегодняшнего дня ни одна квартира, как, впрочем, и любой другой объект недвижимости, находящийся под такой защитой, не был не только ограблен, но даже вскрыт. Причем не потому, что воры не сумели взломать хитроумный замок или обойти расставленные ловушки. Просто не рискнули. Увидели, что имущество охраняется Росгвардией и вовремя сообразили: лезть - себе дороже. Тем не менее начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко напомнил, что в его ведомстве создана и успешно действует единая сеть из полутора тысяч пунктов централизованной охраны.

Росгвардейцы обеспечивают безопасность свыше 364 тысяч объектов различных форм собственности и около 938 тысяч квартир, коттеджей и дач. В общем, тех мест, где живут и отдыхают люди. Кстати, Росгвардия при заключении договора об охране имущества несет полную материальную ответственность. Что не уберегли - возместят. Случаев таких пока не было, но все же...

Чтобы защитить наших граждан и их добро от всяких злодеев, круглосуточно действует почти целая армия. По словам генерала Грищенко, каждое утро на маршруты патрулирования заступают свыше 6,5 тысячи автоэкипажей групп задержания подразделений вневедомственной охраны. Это 14,5 тысячи хорошо обученных и по последнему слову экипированных и вооруженных бойцов. Тут нет мальчиков, призванных на год на срочную службу. Это контрактники, отслужившие в спецназе, в воздушном десанте, в морской пехоте или в погранвойсках. Всякие там "граждане бандиты" при встрече с этими парнями могут не сомневаться, что особых церемоний не будет. Как говорят профессионалы, сотрудники будут работать по ситуации.

Как, в принципе, устроена схема защиты жилья, которую организует вневедомственная охрана? Здесь самое главное - оперативное реагирование наряда на сообщение о срабатывании охранной сигнализации. Как только поступил сигнал "тревога", дежурный направляет группу задержания. Бойцы получают всю необходимую информацию - это важно: какой извещатель сработал, на каком этаже находится квартира, как расположены окна и многое другое. Даже такая подробность: компьютер просчитывает варианты путей возможного отхода преступников.

Не следует распространяться в соцсетях и в разговорах с посторонними о планируемом отпуске или о других длительных поездках

И все же, генерал Грищенко рекомендует принимать минимальные меры предосторожности. Так, например, не следует распространяться в соцсетях и просто в разговорах о планируемом отпуске и вообще о каких-либо длительных поездках. Кто-то прочитает и соблазнится.

И совсем уж банальный совет: закрывайте окна и форточки. Особенно если живете на первом или втором этаже, а рядом - козырьки подъездов, чужие лоджии, пожарные лестницы, ветвистые деревья.

Что касается отдельных домовладений, то полицейская статистика свидетельствует: мало кто из грабителей решается на вторжение в дом, окруженный высоким забором, за которым бегает собака, а по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Если, конечно, их цель - "всего лишь" грабеж, а не заказное преступление. Но это - уже совсем другая история.

Считается, что самый надежный способ защиты - установка постоянной сигнализации. У каждого обитателя дома или хотя бы у хозяина должен быть специальный брелок с "тревожной кнопкой". Носить его надо постоянно с собой, например, на связке с ключами. Напали - всегда успеешь вызвать полицию или ЧОП. Но это при условии, что хорошо работает сотовая или радиосвязь, а группа немедленного реагирования дислоцирована относительно недалеко и способна быстро примчаться на выручку. Да и стоит эта система недешево.

Не будет лишним держать в доме и зарегистрированное оружие самообороны. И не обязательно - длинноствольное ружье или охотничий карабин. Такой ствол в случае внезапного нападения можно не успеть достать из сейфа, собрать и зарядить. А вот травматику, скажем, легкую, но мощную "Осу", вполне удобно постоянно носить с собой в кобуре - бесствольный пистолет не мешает, ничего не цепляет, не привлекает внимания и всегда под рукой. Причем из этого четырехзарядного комплекса можно выстрелить слезоточивой смесью или просто в воздух сигнальной ракетой.

Конечно, хозяевам стоит внимательнее присматриваться к своим посетителям. Почти 70 процентов ограблений и прочих неприятностей происходит по наводке. Нередко налетчики, приезжающие из ближнего зарубежья, вербуют своих информаторов из числа гастарбайтеров, работающих на строительстве коттеджей, занятых ремонтом помещений, другими работами по хозяйству. Именно они могут в деталях, по минутам расписать распорядок дня хозяев, указать расположение видеокамер, пульты сигнализации и места, где лежат ценности, посоветовать, когда удобнее нанести "визит".