Новости

Премьер Италии пригрозил уйти в отставку 20:26
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
В Астрахани приставы арестовали теплоход 18:39
Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики 18:31
Виктор Адамов назначен президентом ПАО "Галс-Девелопмент" 18:23
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом 18:19
В Калининграде нашли покрасивших фонтан шутников 18:16
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 19:04
Рубрика: Власть

Квартира с кнопкой

В Росгвардии рассказали, как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Вечная проблема: как обезопасить свою квартиру, дом, дачу на те две-три недели, когда всей семьей собрались уехать? Сразу предложим готовый и пока безотказный рецепт - заключите договор с вневедомственной охраной Росгвардии.
Если в квартире есть сигнализация - подбирать ключ бессмысленно. Фото: Сергей Куксин/РГ Если в квартире есть сигнализация - подбирать ключ бессмысленно. Фото: Сергей Куксин/РГ
Если в квартире есть сигнализация - подбирать ключ бессмысленно. Фото: Сергей Куксин/РГ

До сегодняшнего дня ни одна квартира, как, впрочем, и любой другой объект недвижимости, находящийся под такой защитой, не был не только ограблен, но даже вскрыт. Причем не потому, что воры не сумели взломать хитроумный замок или обойти расставленные ловушки. Просто не рискнули. Увидели, что имущество охраняется Росгвардией и вовремя сообразили: лезть - себе дороже. Тем не менее начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко напомнил, что в его ведомстве создана и успешно действует единая сеть из полутора тысяч пунктов централизованной охраны.

Росгвардейцы обеспечивают безопасность свыше 364 тысяч объектов различных форм собственности и около 938 тысяч квартир, коттеджей и дач. В общем, тех мест, где живут и отдыхают люди. Кстати, Росгвардия при заключении договора об охране имущества несет полную материальную ответственность. Что не уберегли - возместят. Случаев таких пока не было, но все же...

Фото: REUTERS
Мошенники нашли новый способ украсть деньги через банкомат

Чтобы защитить наших граждан и их добро от всяких злодеев, круглосуточно действует почти целая армия. По словам генерала Грищенко, каждое утро на маршруты патрулирования заступают свыше 6,5 тысячи автоэкипажей групп задержания подразделений вневедомственной охраны. Это 14,5 тысячи хорошо обученных и по последнему слову экипированных и вооруженных бойцов. Тут нет мальчиков, призванных на год на срочную службу. Это контрактники, отслужившие в спецназе, в воздушном десанте, в морской пехоте или в погранвойсках. Всякие там "граждане бандиты" при встрече с этими парнями могут не сомневаться, что особых церемоний не будет. Как говорят профессионалы, сотрудники будут работать по ситуации.

Как, в принципе, устроена схема защиты жилья, которую организует вневедомственная охрана? Здесь самое главное - оперативное реагирование наряда на сообщение о срабатывании охранной сигнализации. Как только поступил сигнал "тревога", дежурный направляет группу задержания. Бойцы получают всю необходимую информацию - это важно: какой извещатель сработал, на каком этаже находится квартира, как расположены окна и многое другое. Даже такая подробность: компьютер просчитывает варианты путей возможного отхода преступников.

Не следует распространяться в соцсетях и в разговорах с посторонними о планируемом отпуске или о других длительных поездках

И все же, генерал Грищенко рекомендует принимать минимальные меры предосторожности. Так, например, не следует распространяться в соцсетях и просто в разговорах о планируемом отпуске и вообще о каких-либо длительных поездках. Кто-то прочитает и соблазнится.

И совсем уж банальный совет: закрывайте окна и форточки. Особенно если живете на первом или втором этаже, а рядом - козырьки подъездов, чужие лоджии, пожарные лестницы, ветвистые деревья.

Что касается отдельных домовладений, то полицейская статистика свидетельствует: мало кто из грабителей решается на вторжение в дом, окруженный высоким забором, за которым бегает собака, а по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Если, конечно, их цель - "всего лишь" грабеж, а не заказное преступление. Но это - уже совсем другая история.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Росгвардия устанавливает новый порядок выдачи документов работникам ЧОПов

Считается, что самый надежный способ защиты - установка постоянной сигнализации. У каждого обитателя дома или хотя бы у хозяина должен быть специальный брелок с "тревожной кнопкой". Носить его надо постоянно с собой, например, на связке с ключами. Напали - всегда успеешь вызвать полицию или ЧОП. Но это при условии, что хорошо работает сотовая или радиосвязь, а группа немедленного реагирования дислоцирована относительно недалеко и способна быстро примчаться на выручку. Да и стоит эта система недешево.

Не будет лишним держать в доме и зарегистрированное оружие самообороны. И не обязательно - длинноствольное ружье или охотничий карабин. Такой ствол в случае внезапного нападения можно не успеть достать из сейфа, собрать и зарядить. А вот травматику, скажем, легкую, но мощную "Осу", вполне удобно постоянно носить с собой в кобуре - бесствольный пистолет не мешает, ничего не цепляет, не привлекает внимания и всегда под рукой. Причем из этого четырехзарядного комплекса можно выстрелить слезоточивой смесью или просто в воздух сигнальной ракетой.

Конечно, хозяевам стоит внимательнее присматриваться к своим посетителям. Почти 70 процентов ограблений и прочих неприятностей происходит по наводке. Нередко налетчики, приезжающие из ближнего зарубежья, вербуют своих информаторов из числа гастарбайтеров, работающих на строительстве коттеджей, занятых ремонтом помещений, другими работами по хозяйству. Именно они могут в деталях, по минутам расписать распорядок дня хозяев, указать расположение видеокамер, пульты сигнализации и места, где лежат ценности, посоветовать, когда удобнее нанести "визит".

Власть Безопасность Правительство Росгвардия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13