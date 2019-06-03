Картину Петрова-Водкина продали за 9 млн фунтов на торгах Christie’s

В Лондоне стартовала неделя торгов предметов русского искусства. Торги открыл аукционный дом Christie’s, и главным лотом стала картина Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью" 1928 года.

Лот только что ушел с молотка за 8 млн фунтов стерлингов при оценочной стоимости от 1 млн до 1,5 млн фунтов стерлингов, сообщил ТАСС. Учитывая комиссионные, покупатель в итоге заплатит 9,286,250 млн фунтов (11,7 млн долларов), что делает эту работу "самой дорогой картиной, проданной на аукционах русского искусства".

Помимо авторства знаменитого русского и советского живописца, у картины "Натюрморт с сиренью" также очень интересный провенанс. Работа побывала на выставке в Институте Карнеги в США в 1928 году и на Венецианской биеннале в 1932 году. Она поучаствовала в программе обмена картин русских художников на картины их итальянских коллег. Программа была инициирована советским искусствоведом и критиком Борисом Терновцом, который руководил Государственным музеем нового западного искусства с 1928 по 1941 годы.

Терновец подарил "Натюрморт с сиренью" коллеге по программе обмена итальянскому искусствоведу Джованни Шейвиллеру, и как раз его потомки выставили работу Петрова-Водкина на аукцион в этом году.

По словам главы отдела русского искусства в Christie’s Алексея Тизенгаузена, находка картины Петрова-Водкина - чудо. Русское искусство начала XX века традиционно хорошо продается на арт-рынке.