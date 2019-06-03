Конгресс ФИФА, проходящий во Франции, официально утвердил Катар страной-хозяйкой клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Оба турнира пройдут в начале декабря.

Напомним, что следующий чемпионат мира зимой 2022-го также примет Катар. И клубный ЧМ, в котором по традиции принимают участие сильнейшие команды каждого континента плюс хозяева соревнований, будет своеобразной генеральной репетицией. Обычно эту функцию исполнял Кубок конфедераций, но он с недавних пор упразднен, а тестировать новые стадионы нужно обязательно. Более того, ФИФА планирует пристально изучить и погодные условия. Из-за жары чемпионат мира впервые перенесли на зиму, и теперь нужно посмотреть, насколько в Катаре комфортно играть в футбол в декабре.

Кстати, начиная с 2021 года клубный ЧМ будет расширен с восьми участников до 24.