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03.06.2019 17:48
Рубрика: Общество

Кибератаки не помешали провести ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел штатно во всех регионах, без серьезных сбоев и нарушений, несмотря на хакерские атаки. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Напомним, ранее интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных ему организаций, ответственных за проведение ЕГЭ, пережили массовые DDoS-атаки. Что это такое? Ситуация, когда на сайт поступает огромное количество запросов. Только исходят они не от пользователей, а в автоматическом режиме, от ботов. Причем, число одновременных запросов в пиковые моменты исчисляется сотнями тысяч.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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При первых признаках угрозы ведомство подключило средства противодействия атаке. "Вредители" были блокированы, а работоспособность серверов удалось сохранить. "Экзамен по русскому языку прошел организованно, никаких серьезных сбоев с печатью экзаменационных материалов не было. Информационные ресурсы Рособрнадзора и подведомственных организаций работают штатно", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Заявления на участие в самом массовом ЕГЭ подали более 674 тысячи человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года. Русский язык - один из двух обязательных экзаменов: без положительной оценки школьный аттестат не выдадут. Нужно набрать по этому предмету минимум 24 балла. В вузах проходная планка выше - 36 баллов.

- В Дзержинске Нижегородской области, пострадавшем от взрывов 1 июня, экзамен состоялся во всех четырех пунктах проведения экзамена, - рассказали в Рособрнадзоре. - Все они были оперативно отремонтированы, восстановлено их электроснабжение и работа систем видеонаблюдения. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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