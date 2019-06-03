Киев вновь назначил Кучму своим представителем на переговорах по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма снова стал представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом назначении сообщил действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как передает strana.ua, ближайшее заседание группы состоится. И на ней, по словам Зеленского, Киев представит конкретные предложения по прекращению войны. "Я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта", - отметил президент. Он также заявил, что уже встречался с партнерами из США, Франции, Германии, других стран ЕС, обсуждал конфликт на востоке Украины. "У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров по Донбассу в "нормандском формате" и разблокировка Минского процесса", - заявил Зеленский.

Кучма, комментируя свое назначение, отметил, что "не мог не согласиться с таким предложением, потому что Украина переживает не самые легкие времена в своей истории". "Я привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана в нормандского формате, сделать свой взнос. И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться", - отметил 80-летний политик, в октябре 2018 года завершивший работу в контактной группе именно из-за своего возраста. Тогда его сменил назначенный Петром Порошенко бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

Второй президент Украины стоял у истоков создания Контактной группы как формата переговоров по урегулированию в Донбассе. Именно Кучма подписал со стороны Украины первый пакет документов по урегулированию в Донбассе. Однако он признавался, что ему крайне тяжело приезжать на эти встречи, зная, что результата они не принесут. Теперь же он снова видит возможность работать на благо Украины.