Новости

Володин заверил сербских депутатов в поддержке со стороны России 15:51
Зеленский назначил пресс-секретаря 15:50
В Беларуси разработают гоночный электромобиль 15:50
На Красной площади объявлена эвакуация 15:38
Володин раскритиковал позицию ЕС и США по Косово 15:35
В Москве увековечат память о чемпионате мира по футболу 2018 года 15:28
В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой 15:18
Во Франции найден богатый клад с запрещенными 500 лет назад монетами 15:15
На ПМЭФ-2019 обсудят роль женщин в экономике 15:05
Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну 15:03
Знаменитого мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург 15:02
В Перми после ЧП опечатали девять башенных кранов 15:00
Киану Ривз может стать супергероем из вселенной Marvel 14:59
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве священника 14:58
Внучка Чарли Чаплина назвала российских зрителей лучшими в мире 14:49
Под Астраханью найдены останки 4000-летнего ребенка с игровыми костями 14:44
Итальянка пересекла Россию верхом на лошади 14:41
В Кремле рассказали о действиях в Идлибе 14:38
Киев вновь назначил Кучму своим представителем на переговорах по Донбассу 14:37
Клоун Валерий Серебряков умер в Ялте 14:27
Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего 14:25
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске 14:20
В Кремле опровергли новость о возможной сделке по Сирии 14:13
Марат Хуснуллин: На запущенном участке Некрасовской линии метро построят 4 ТПУ 14:12
Путин и Алиев обсудили график контактов 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 14:37
Рубрика: В мире

Киев вновь назначил Кучму своим представителем на переговорах по Донбассу

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Украины Леонид Кучма снова стал представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом назначении сообщил действующий глава государства Владимир Зеленский.

МИД: Поездка Зеленского в Донбасс не помогла прекратить огонь

Как передает strana.ua, ближайшее заседание группы состоится. И на ней, по словам Зеленского, Киев представит конкретные предложения по прекращению войны. "Я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта", - отметил президент. Он также заявил, что уже встречался с партнерами из США, Франции, Германии, других стран ЕС, обсуждал конфликт на востоке Украины. "У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров по Донбассу в "нормандском формате" и разблокировка Минского процесса", - заявил Зеленский.

Савченко считает, что Киев в очередной раз "проиграл бой" за Донбасс

Кучма, комментируя свое назначение, отметил, что "не мог не согласиться с таким предложением, потому что Украина переживает не самые легкие времена в своей истории". "Я привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана в нормандского формате, сделать свой взнос. И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться", - отметил 80-летний политик, в октябре 2018 года завершивший работу в контактной группе именно из-за своего возраста. Тогда его сменил назначенный Петром Порошенко бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

Второй президент Украины стоял у истоков создания Контактной группы как формата переговоров по урегулированию в Донбассе. Именно Кучма подписал со стороны Украины первый пакет документов по урегулированию в Донбассе. Однако он признавался, что ему крайне тяжело приезжать на эти встречи, зная, что результата они не принесут. Теперь же он снова видит возможность работать на благо Украины.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Huawei купила российскую технологию распознавания лиц
Умер актер Геннадий Матвеев