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03.06.2019 16:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и Россия углубляют сотрудничество в сфере туризма

Туристические обмены являются одним из инструментов формирования и развития дружбы между народами Китая и России, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Это важная часть двустороннего сотрудничества. В прошлом году число китайских туристов, посетивших Россию, превысило 2 миллиона человек. Одновременно более 2,4 миллиона российских туристов съездили Китай. Туристические ведомства двух стран выразили желание впредь углублять сотрудничество в этой сфере.

Китайцы и русские любят ездить друг к другу в гости. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китайцы и русские любят ездить друг к другу в гости. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайцы и русские любят ездить друг к другу в гости. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Представитель компании Ctrip.com Янь Сяо отмечает: "В Москве китайских туристов привлекают сталинские высотки, советская архитектура, мавзолей Ленина и Вечный огонь; многие едут в Ульяновск в дом-музей В. И. Ленина, в Петербурге одна из главных достопримечательностей для китайцев - крейсер "Аврора".

Многие молодые китайцы едут в Россию любоваться природой: полярным сиянием, снежными пейзажами. Девушка Ван Сяои из города Шэньчжэнь с друзьями съездила на берег Северного Ледовитого океана в село Териберка. Она делится впечатлениями:

"Мы приехали сюда специально полюбоваться на Полярное сияние. Небесные огни будто текут - это завораживающее зрелище".

Несколько лет назад в рамках российско-китайских перекрестных годов туризма состоялись сотни мероприятий, которые помогли поднять двустороннее взаимодействие в сфере туризма на иной уровень. Сегодня стороны продолжают осваивать новые туристические ресурсы, обогащают туристическую продукцию, а также непрерывно повышать качество туристических услуг. Начальник управления гостиничного хозяйства департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Алексей Тихненко отметил, что власти российской столицы уделяют большое внимание ожиданиям китайских туристов.

"Гости из КНР - это основные туристы, на которых мы больше всего обращаем внимание, потому что в прошлом году приехало их больше восьмисот тысяч. Это первое место по туристическому потоку среди других туристов иностранных государств. И мы создаем в Москве соответствующую инфраструктуру, туристическую навигацию, самое главное - стандарт "China friendly" которые рекомендуют магазинам, ресторанам, гостиницам, музеям, изучать культуру Китая, знать, чем интересуются китайские туристы, и уметь правильно с ним общаться".

Недавно на международной туристической ярмарке в Москве китайские туроператоры презентовали свои товары "культура + туризм", ориентированные на российский рынок. Руководитель Национального туристического офиса Китая в Москве госпожа Ван Сяося отмечает: "Мы фокусируемся на слиянии культуры и туризма. На ярмарке не только презентовали туристические ресурсы Китая, но и показали богатую и привлекательную китайскую культуру".

В 2019 году отмечается 70-летие установления дипотношений между Китаем и Россией. Заместитель директора департамента международных обменов и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китая Ли Цзяньган сказал, что в этот знаменательный год ведомства по делам туризма Китая и России будут и далее укреплять сотрудничество и углублять прагматичные обмены в сфере туризма.

"Нам необходимо создавать более удобную и комфортную туристическую среду, упрощать визовый режим, содействовать состыковке стандартов туристических услуг и постоянно расширять каналы контактов для разработки соответствующей политики. Следует в полной мере выявить роль отраслевых ассоциаций, поощрять субъекты рынка к участию в китайско-российских туристических обменах и сотрудничестве".

В России также подтвердили намерение развивать туристическое взаимодействие с КНР на государственном и деловом уровнях для решения практических задач и дальнейшего развития потенциала туристского рынка двух стран.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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