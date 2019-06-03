Команда Черчесова сыграет с "Чертаново" перед отбором на Евро-2020

Большинство футболистов уже наслаждаются отпуском, но у тех, кто вызван в сборную России, продолжаются трудовые будни. Команда Станислава Черчесова ежедневно тренируется в подмосковном Новогорске, а сегодня там же, на базе и за закрытыми дверями, проведет контрольный матч против клуба Футбольной национальной лиги "Чертаново".

Вообще-то национальные сборные с клубами, как известно, не играют. Так что поединок статус официального носить не будет. И для Станислава Черчесова это уже второй подобный опыт. Еще до чемпионата мира он проводил похожий спарринг с московским "Динамо". За сборную тогда играли скорее ближайшие резервисты. Матч у многих вызвал недоумение, а вот жизнь показала его пользу - несколько человек из числа кандидатов вскоре стали игроками основного состава сборной и помогли ей на чемпионате мира.

Игра с "Чертаново" несет иной смысл. Здесь цель не проверить резерв, а сохранить тонус для футболистов. Клубный сезон у них давно закончен, и держать себя в форме только благодаря тренировкам, пусть и ежедневным, - тяжеловато. Особенно когда коллеги уже отдыхают. Тем не менее тренерский штаб ­всячески пытается сохранять у игроков хорошее настроение. Впереди у сборной, напомним, два отборочных матча Евро‑2020 против Сан-Марино и Кипра. Соперники не слишком сильные, но побеждать их в любом случае необходимо и очки терять нельзя никак.

- Насколько мне известно, у "Чертаново" играющая команда. Думаю, что матч будет интересным, - рассказал вчера журналистам полузащитник Ильзат Ахметов. - Нас ждет матч, в котором мы должны показать на поле то, что отрабатываем на тренировках. Нам нужно хорошо сыграть и почувствовать взаимодействие.