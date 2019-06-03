Кому поможет семейная льгота при записи первоклассника

К первому чтению в Госдуме готовятся сразу два законопроекта, дающие преимущество младшим детям при поступлении в первый класс именно той школы, где уже учатся их старшие братья и сестры. Один документ, который вносит поправки в Закон "Об образовании в РФ", уже рассмотрел Комитет Госдумы по образованию и науке. Другой - пакет поправок в Семейный кодекс - прошел через Комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Братья и сестры, по мнению депутатов, обязательно должны иметь право учиться в одной школе. Фото: iStock

Зачем это нужно? Сейчас в "началку" сначала берут ребят, которые живут рядом, на "закрепленной" территории. Если спрос повышен и мест на всех не хватило, семье предлагают другую школу. Вот и получается, что родные братья и сестры нередко учатся за несколько километров друг от друга.

В большой семье екатеринбуржцев Шанцевых четверо детей. Двое из них - школьники. Но, увы, на занятия они ходят по разным адресам: десятилетняя дочь - в 180-й лицей, а восьмилетний сын - в школу N 200. Родители планировали отдать сына туда же, где учится дочь. В прямом смысле слова караулили день старта записи детей в первый класс: сразу же, едва пробила полночь, отправили заявку через портал госуслуг. Но - система показала ошибку. Пришлось все начинать заново.

Только в 1.07 ночи на мониторе появилось долгожданное: "Зарегистрирована". В итоге в электронной очереди заявка оказалась 187-й. А так как лицей набирал лишь 150 первоклашек, Шанцевы остались за его порогом...

- Нет, я очень довольна школой сына, у него хороший учитель, - делится мама Анна Шанцева. - Но как это сложно и неудобно, когда дети в разных школах! Каникулы не совпадают, так что совместный отпуск превращается в экзотику. Родительские собрания, напротив, день в день.

Две разные школы - это две разные жизни в одной семье. Каникулы - в раз-ное время, а родительские собрания, напротив, могут совпасть день в день

В новом учебном году дочь Шанцевых продолжит заниматься в первую смену, сын - начнет во вторую. А в семье подрастает еще один школяр. И если его запишут в третью школу...

- Учитывая, что право ребенка на обучение вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи, предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры, - говорит один из авторов инициативы поправок в Семейный кодекс председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам заведующей кафедрой психологии казанского филиала Московского социально-гуманитарного института Людмилы Блиновой, плюсов в этих поправках очень много. Кстати, сама она принципиально искала возможность, чтобы ее внук поступил в ту же школу, где учится внучка-десятиклассница.

- Что тут хорошо? Учителям и школе не нужно тратить время для того, чтобы получить представление об особенностях ребенка из уже знакомой семьи. Родителям тоже проще: они знают педагогов. То есть контакт между школой, первоклассником и родителями устанавливается гораздо быстрее, - говорит психолог.

Поправки в Закон "Об образовании в РФ" предполагают дать преимущество и детям учителей: в ту школу, где работают их родители

Есть и другие плюсы. Старший ребенок будет чувствовать ответственность за "младшенького". А сами братишка или сестренка будут знать, что в школе есть родной человек, который всегда может помочь и поддержать.

Кстати, законопроект, который вносит поправки в Закон "Об образовании в РФ", предполагает, что льготу на поступление в первый класс получат младшие дети только из многодетных семей. Но что очень важно - преимущество предлагается дать и детям учителей. Причем при поступлении именно в ту школу, где работают их родители.

Поправки в Семейный кодекс - более "широкие": льготные преимущества прописываются абсолютно для всех семей с двумя и более детьми школьного возраста.

При этом, как подчеркивают эксперты, для большинства мам и пап все-таки нет большой проблемы в том, чтобы устроить младшего ребенка в школу к старшему. Если вся семья живет вместе, если дети прописаны в доме, который находится рядом со школой - она обязана их взять.

Братишка или сестренка будет знать, что в школе есть родной человек, который поддержит. / Фото: iStock

Другое дело, если семья переезжает - и нужен перевод из класса. Здесь могут быть проблемы. Но в этом случае директор часто идет навстречу родителям.

Есть и еще один аспект. Многие элитные школы, которые занимают первые позиции в рейтингах, ведут прием не с первого класса. А, например, с пятого, с восьмого и даже с девятого. Чтобы туда попасть, приходится сдавать серьезные экзамены - и в этом случае ни о каких "семейных" преференциях речи быть не может: все решает здоровая конкуренция.

К тому же многие школы имеют свой профиль - гуманитарный или, к примеру, физико-математический.

Если у одного ребенка талант к рисованию, а у другого - к физике, нет смысла "запихивать" их в один лицей.

Комментарий

Юлия Соловьева, вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций":

- Сложно предсказать, как новые поправки будут реализовываться на практике. В Москве, например, где вроде и реализуется право родителей на обучение детей в одной общеобразовательной организации, эту проблему нужно рассматривать совсем под другим углом. Столичные школы - это крупные территориальные комплексы. Формально дети могут ходить в одну образовательную организацию, но в разные отделения, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Кроме того, часто под начальную школу выделены отдельные здания, а значит, родители, чьи дети учатся в начальной и основной школе, все равно будут вынуждены выстраивать достаточно длительные маршруты, учитывая расстояния. Поэтому проблему многих москвичей законопроекты в том виде, в котором они представлены сегодня, все равно не решили бы.

Есть школы, которые как отбирали учеников, так и будут отбирать, учитывая их способности. В этом нет проблемы. Не все дети смогут справиться с определенными образовательными программами, даже если родителям очень хочется отдать ребенка именно в эту школу. А что касается отдельных школ, то в них все равно будут "выстраиваться очереди", "живые" они - когда родители ночами дежурят у дверей зданий или электронные - когда родители стремятся успеть первыми нажать нужную кнопку - все это никуда не денется.

Только факты

Кого возьмут в первый класс?

"В первый класс принимаются дети, начиная с шести лет и шести месяцев, но не позже восьми лет", - рассказали "РГ" в министерстве просвещения.

Когда и где записаться?

За каждой школой закреплены конкретные районы. Она обязана принять всех детей подходящего возраста, которые живут на "ее" территории. Запись будущих "закрепленных" первоклассников начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня. Родители должны обратиться с заявлением в школу по месту жительства. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля. При этом школы, которые уже приняли всех "местных" детей, могут начать прием "не по прописке" и раньше.

А если школа отказала в приеме?

Администрация школы может отказать в приеме "закрепленных" детей только по причине отсутствия свободных мест. "Если это произошло, обратитесь в органы местного управления образованием, где вам расскажут о свободных местах в близлежащих школах и помогут решить вопрос с устройством ребенка в первый класс", - рассказали в министерстве просвещения.

Что нового ждет школы и детсады уже в 2019 году

Сколько детсадов построят в регионах? Как изменится жизнь учителей? Когда появится новый закон о школьном питании? О самых важных изменениях, которые ждут российскую систему образования, на коллегии минпросвещения рассказали вице-премьер Татьяна Голикова и министр Ольга Васильева.

Места для самых маленьких

К концу 2019 года доступность мест в яслях в целом по стране должна составить 94% процента. Сухие цифры? Да, но за ними - реальные детские сады, которые строятся во всех регионах. В 2019-2021 годах на то, чтобы всем нуждающимся семьям были предоставлены места в яслях, из федерального бюджета будет выделено более 108 млрд рублей.

"В мае этого года число детей, не обеспеченных местами в яслях, составило 120,1 тысячи. Из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тысячи, - рассказала Татьяна Голикова.

По ее словам, за 2018-2019 годы уже построено 120 объектов для детей от двух месяцев до трех лет. Однако в 64 случаях возникли проблемы с получением лицензии. А без нее образовательная организация работать не может. "Я обращаю внимание министерства просвещения, Рособрнадзора, регионов: нужно активизировать работу и до 1 сентября эти лицензии получить", - подчеркнула вице-премьер.

Новые школьные стандарты

Содержание образования должно серьезно обновиться. Уже разработаны и прошли широкое общественное обсуждение новые школьные стандарты (ФГОС).

В этом году все ученики девятых классов проходили устное собеседование. По данным Рособрнадзора, более 30% девятиклассников плохо справились с пересказом текста, примерно столько же не смогли логично и последовательно построить свое 2-3-минутное высказывание по выбранной теме. Чтобы попасть в десятку стран с лучшим школьным образованием, содержание уроков нужно серьезно обновить. Это очевидно всем. Пока же, по данным минпросвещения, мы находимся примерно на 14-м месте в мире.

- Новые стандарты позволят существенно усилить содержательную часть образования, - подчеркнула министр Ольга Васильева. - Вслед за актуализацией стандартов мы проведем в 2019 году обновление примерных основных образовательных программ. В прошлом году мы утвердили шесть концепций по предметам "Обществознание", "ОБЖ", "Физкультура", областям "Искусство" и "Технология", а также концепцию развития географического образования. Продолжается работа над концепциями по "Астрономии", "Биологии", "Физике", "Химии", "Родным языкам".

Таланты получат гранты

Продолжится активный поиск талантов, создание детских технопарков, региональных центров выявления и поддержки одаренных детей. А также новых кружков и секций.

- В 2019 году должно быть создано 150 тысяч мест для дополнительного образования детей. В 8 тысячах школ, расположенных в сельской местности и в малых городах, должны быть созданы центры цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профиля, - рассказала Татьяна Голикова.

При этом министр Ольга Васильева подчеркнула, что основным и самым массовым инструментом поиска и поддержки способных ребят остается Всероссийская олимпиада школьников - в ней участвует более 6 миллионов детей. Что здесь появится нового? Как правило, ребята, победившие на национальном этапе предметной олимпиады, отправляются представлять нашу страну на международных соревнованиях. С нынешнего года школьники - победители и призеры международных олимпиад, а также их наставники - будут получать президентские гранты от 400 тысяч до миллиона рублей.

Кадры пойдут в рост

Идет серьезная кадровая "перезагрузка". Так, к первому чтению в Госдуме готовится законопроект, который позволит студентам без педагогического образования официально трудоустроиться в школе. Вести, к примеру, кружки и секции. "Мы рассчитываем, что быстро продвинем этот законопроект", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Еще одно важное изменение - новые должности: "старший учитель" и "ведущий учитель".

- Новые должности позволят не только повысить престиж педагогического ремесла, но и вернуть полноценно институт наставничества в школу, - считает Ольга Васильева.

Также планируется, что принятые в этом году изменения в закон "Об образовании в РФ" позволят снизить "бумажную" бюрократическую нагрузку на педагогов в среднем на 30 процентов.

Школьные обеды станут вкуснее

К внесению в Госдуму готовится законопроект, который должен "перезагрузить" систему школьного питания - проблем в этой сфере накопилось много. Нечестные поставщики, непрозрачные конкурсы, низкое качество продуктов...

- Законопроект чрезвычайно важный для здоровья наших детей. Речь идет о горячем питании в школе. И сейчас он практически выходит на завершающий этап законодательного оформления, - рассказала Татьяна Голикова.



