Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм

В арабских СМИ появилась информация о якобы готовящемся США предложении в адрес России совершить некую сделку по Сирии. В частности, мол, США будут готовы признать нынешние власти в этой стране в качестве легитимных, а также предложить снять с них санкции "в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана" в Сирии.

Пока официального подтверждения этой идее нет, однако вполне возможно, что такого рода сценарий прорабатывается Вашингтоном, и нынешний "вброс" призван спровоцировать возможную реакцию России для ее анализа. Ведь он включает два вполне характерных для США момента: во-первых, главная цель - сдерживание Ирана, ради которой они готовы пойти на многое. И, во-вторых, типично американское намерение "продать" партнеру то, что он и так имеет. В данном случае это признание Асада главой Сирии, коим он является и без согласия США, и вполне успешно в этой роли громит террористическое сопротивление.

Как бы то ни было, можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны, будь то Иран или еще кто-то. Легитимность власти предполагает и понимание легитимности ее союзнических или иных отношений с другими странами. И зарубежное военное присутствие в Сирии обусловлено вполне конкретными обстоятельствами: противодействием так называемому ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России - прим. ред.) и иным террористическим угрозам. Поэтому если США хотят, чтобы это присутствие снизилось, нужно сделать все, чтобы терроризм в этой стране и в регионе в целом был разгромлен. И санкции к стране, которая находится на "передовой" противостояния общему злу, безусловно, не лучший способ поведения в этих обстоятельствах.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.