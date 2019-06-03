Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Делу Калви в Кремле не дают оценок, хотя оно находится на личном контроле президента. При этом подчеркивают деловые качества бизнесмена и хотели бы видеть на Петербургском экономическом форуме.

"Конечно, мы бы хотели видеть Майкла среди участников форума, потому что он был достаточно активным игроком на российском рынке в течение более, чем 15 лет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

В Кремле знают его как очень надежного бизнесмена, который был приверженцем российского рынка, отметил пресс-секретарь главы государства. Но есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать. "Многие бизнесмены протестуют против этого дела из убежденности в том, что речь идет о сугубо коммерческом споре, который нужно решать в арбитражном суде, а не в уголовном, или не в рамках уголовного расследования... Так вот: надо дождаться завершения следствия. И если будет доказано, что речь идет не о коммерческом споре, то все было сделано правильно. Вот в чем суть. Нужно набраться терпения. И надо понимать, что у прокуроров и следователей должны быть очень веские основания для помещения этих лиц под стражу на период следствия", - пояснил Песков.

"Дело это громкое", - заметил пресс-секретарь главы государства, и президент понимает, что в связи с этим у иностранных инвесторов много вопросов. "Но закон есть закон - его надо соблюдать", - заключил он.

На вопрос, может ли Калви принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, Песков сказал: "Я не знаю, я не тот, кто выдает подобные разрешения". Также представитель Кремля заявил: "Я не считаю, что мы уполномочены давать какие-либо оценки делу Майкла Калви. Мы не знаем характер дела".

Позже на брифинге для журналистов Песков сказал: "Мы сожалеем, что у него проблемы с законом, и надеемся, что следственные действия достигнут результата и проблема будет разрешена". "Мы бы предпочли, чтобы у него не было проблем с законом", - объяснил он. "Мы не знаем, какое решение будет принято. Он находится под домашним арестом, действует определенное ограничение на этот счет", - добавил представитель Кремля.