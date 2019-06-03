Личный фотограф Огюста Родена приглашает на свой вернисаж в Минск

Для тех, кто привык замедлять свой шаг перед копией роденовского "Мыслителя" в российском музее, будет небезразлично и торжество вернисажа, предстоящего 4 июня в белорусской столице – "Петр Шумов. Возвращение домой".

Он приглашает ценителей изобразительного портрета в минский Музей истории театральной и музыкальной культуры. Приятно напомнить, что личному фотографу Огюста Родена в начале истекшего века принадлежало около 150 фотографий произведений скульптора и 58 снимков, запечатлевших мэтра при его жизни.

Судьба многих талантливых уроженцев белорусского края связана с вынужденной эмиграцией, напоминает БЕЛТА. Вот и уроженец Гродно, став студентом Петербургского технологического института, с головой окунулся в водоворот революции. Шумова восемь раз арестовывали, несколько лет он провел в тюрьмах и ссылках. В 1904 году Петр Иванович женился на Екатерине Лапиной, своей соратнице по борьбе, а спустя еще три года вместе с супругой и маленькой дочерью, не дожидаясь очередной ссылки в Сибирь, укрылся от жандармов во Франции.

Казалось, ничто не предвещало его превращение во владельца собственного фотоателье на улице де Фобур Сен-Жак, в самом центре Мекки художников и поэтов - Монпарнасе. Но дворянин и революционер вопреки всему стал неповторимым художником, новатором, человеком, перед талантом которого преклонялись самые достойные люди XX века, пояснили агентству в музее. Правда, на этот раз в нем представят во вторник только копии 33 фотографий, выполненных Шумовым, из парижского фонда Parisienne de Photographie - Roger-Viollet.

Шумов фотографировал выдающихся художников, композиторов, писателей, политиков. Его снимки Марка Шагала, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Альберта Эйнштейна, Клода Моне смогут в июньские дни увидеть минчане и гости белорусской столицы. Как полагают в музее, эти документы эпохи дают представление о таланте портретиста Шумова и его вкладе в мировую культуру. Сегодня мало кто припомнит, что в далеком 1911 году славянского самородка с Роденом познакомил скульптор и керамист Серафим Судьбинин, автор бюстов Станиславского, Горького, Шаляпина, Скрябина. Роден доверил ему свой скульптурный портрет, а мастер порекомендовал ваятелю его приятеля из России. И не ошибся в своем выборе.

"Я не забуду, конечно, благодарить за фотопортреты с меня, полные жизни и экспрессии. Спасибо!", - писал Шумову Марк Шагал.

С просьбой о фотопортрете приходили к нему от Анатоля Франса и Леона Блюма, Эмиля Верхарна и Альберта Эйнштейна, Анны Павловой и Игоря Стравинского. А знаменитая фотография Марины Цветаевой, вошедшая в шкатулку ее лучших изданий, также принадлежит Петру Ивановичу. "Карточки восхитительны", - сообщала портретисту Марина Ивановна. В другом ее письме, отправленном уже из Лондона, были и такие слова: "Весь Лондон полон вашей славой. Трублю ее повсеместно - не словом, а делом, то есть показывая ваши (свои) карточки, которые здесь со мной. Лондонцы (особенно дамы!) наперебой берут ваш адрес".

Фотоработы Шумова получили золотую медаль до войны на большой выставке декоративных искусств в Париже. Он удостаивался наград от Французского общества фотографии, создав галерею портретов известных деятелей культуры и политики своего времени. В английской столице мастер за свои работы был удостоен Гран-при на Всемирной выставке фотографий.

Стоит добавить, что любителей серебряного века российской культуры познакомят и с документами о деятельности белорусских музыкальных и театральных коллективов во французской столице, переданных в дар музею бывшим послом Беларуси во Франции Павлом Латушко.