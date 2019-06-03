Мустафина не выступит на Играх в Минске из-за травмы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не выступит на Европейских играх-2019 в Минске.

Причина - травма ноги, которую Мустафина получила на одной из тренировок. По словам старшего тренера сборной Валентины Родионенко, речь идет о надрыве связки голеностопного сустава. Врачи рекомендовали спортсменке пока не нагружать травмированную ногу. Поэтому тренерский штаб принял решение оставить Мустафину дома. В то же время на 24-летнюю гимнастку рассчитывают в преддверии августовского Кубка России, а также на чемпионате мира, который пройдет в Германии этой осенью.

Ну а на Европейских играх, которые состоятся с 21 по 30 июня, Алию Мустафину заменит Анастасия Ильянкова. Кроме нее на соревнованиях Россию представят Ангелина Мельникова и Александра Щеколдина.