На кадастровом учете стоят всего 60 процентов городских лесов

Поручение поставить все городские леса на кадастровый учет до конца 2019-го президент дал еще в 2016 году. Рослесхоз планирует исполнить поручение в срок, однако на 1 февраля в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена информация о границах 61,7 процента площадей городских лесов.

"Сохранение лесов, особенно городских, очень важно для всех, - отмечает Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. - Особенно для самочувствия людей. Статистика свидетельствует, что с загрязнением воздуха, воды и почв вероятностно связано около 65 тысяч случаев смертей и более пяти миллионов случаев заболеваний".

Доля нарушений здоровья населения страны, достоверно ассоциированных с негативными факторами внешней среды - качеством воздуха, питьевой воды, почв - в последние годы постепенно снижается, но не так быстро, как хотелось бы. С воздействием химических примесей атмосферного воздуха городских территорий связано около 2,5 тысячи дополнительных случаев смерти и около 1,7 миллиона дополнительных случаев заболеваний населения, говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году". Это неизбежно приводит к экономическим потерям. Только по этим причинам утрата нетрудоспособности в связи со смертью, болезнью или по уходу за больным составила в целом по стране 26,3 миллиона рабочих дней или 118 миллиардов рублей недопроизведенного ВВП.

При этом один гектар деревьев хвойных пород за год задерживает на себе сорок тонн пыли, а лиственных - до ста тонн. "Это то, что не попадает благодаря лесам в воздух, которым мы дышим, в воду, которую мы пьем", - говорит Николай Николаев.

Городские леса, расположенные на землях населенных пунктов, относятся к защитным лесам и входят в состав зон рекреационного назначения. Их общая площадь, по данным ЕГРН, в 74 регионах составляет 1,484 миллиона гектаров. Сейчас в реестре содержатся сведения о 17 159 земельных участках общей площадью 916 тысяч гектаров (61,7 процента). Также в ЕГРН имеется информация о 10 лесничествах и 8 лесопарках, расположенных в границах населенных пунктов. Лесничества созданы в Башкортостане, Ставропольском крае, Югре, Астраханской, Ивановской, Свердловской, Ярославской, Ростовской областях и два - в Калужской. Данные о лесопарках внесены в ЕГРН в республике Коми, Брянской, Самарской, Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае и два в Ростовской области.

Один гектар деревьев лиственных пород за год задерживает на себе свыше ста тонн пыли

Глава Рослесхоза Иван Валентик на заседании коллегии ведомства и Национальном лесном форуме в Перми подтвердил, что к концу 2019-го все городские леса будут стоять на кадастровом учете. "Это очень важный момент для сохранения городских лесов, - сказал он. - Следующим этапом станет совместное с муниципалитетами формирование лесничеств, чтобы эти леса были ухожены, чтобы велось грамотное лесопарковое хозяйство, создавались необходимые условия для отдыха граждан. (Согласно одобренному правительством плану, сведения о границах лесничеств на землях населенных пунктов должны быть внесены в ЕГРН с 2019 по 2021 год. - Ред.). Городские леса должны выполнять свои экологические, социальные и рекреационные функции - это их основная задача".

Однако в Госдуме сомневаются в вероятности постановки всех городских лесов на учет до конца года. "Конечно, за один год весь оставшийся объем работы вряд ли смогут сделать регионы и Рослесхоз. Это колоссальные объемы. Надо просто признать, что эта ситуация очень запущена, - сетует Николай Николаев. - Здесь все-таки требуется инициатива регионов и муниципалитетов. К сожалению, только с федерального уровня эту проблему не решить. Я далек от мысли, что до конца года чудесным образом вдруг все исправится. Но нужно работать, чтобы хотя бы к 2022 году поставить все городские леса на учет, это вполне решаемая задача".

Экологи бьют тревогу: площади городских лесов год от года, к сожалению, сокращаются

За год удалось поставить на учет чуть более 20 процентов городских лесов, на начало прошлого года доля "учтенных насаждений" чуть превышала 40 процентов. "Городские леса наиболее уязвимы, - отмечает Николай Николаев. - Они находятся близко от инфраструктуры, там легче и дешевле строить, около леса и недвижимость дороже, и продается она быстрее. Мы видим, что городские леса год от года, к сожалению, сокращаются. А использовать их нецелевым и незаконным образом сегодня возможно именно потому, что они не стоят на учете, а их границы не установлены".

Сейчас, по данным Рослесхоза, основных проблем три. Во-первых, изъятие лесов под иные цели, что сокращает их площадь. Во-вторых, несоответствие сведений в документах территориального планирования муниципальных образований, сведениям государственного лесного реестра о городских лесах, в том числе в части их местоположения. В-третьих, отсутствие финансового обеспечения на установление границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов. Впрочем, по мнению Николаева, последнюю проблему легко можно решить за счет средств, выделенных на нацпроект "Экология".

1,5 миллиона гектаров занимают городские леса в нашей стране

Кроме того, он предлагает привлечь к этой работе ДОМ.РФ, который, являясь институтом развития, отвечает, в том числе, за организацию благоустройства городских территорий. Сейчас компания разрабатывает Стандарт комплексного развития территорий. Он содержит ряд рекомендаций по обустройству озелененных территорий в соответствии с двумя основными принципами: обеспечение доступности озелененных территорий и создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей на открытом воздухе. Привлекательность озеленения в целях рекреации повышается средствами благоустройства озелененных территорий, способными повысить качество воздуха, акустический и микроклиматический комфорт, а также учитывающими потребности различных групп пользователей: размещение площадок для спокойного отдыха, игр и занятий спортом, устройство прогулочных маршрутов, организация безбарьерной среды. В перспективе это позволит благоустраивать городские леса в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Основная задача - сформировать понимание того, как городские леса могут быть интегрированы в городскую жизнь без нарушения их биоценоза и с пользой для населения.

Создание озелененной территории нового типа в границах городского леса позволит продемонстрировать, как с помощью такого природного актива можно достичь повышения качества городской среды при условии сохранения и развития зеленого фонда страны.

В Рослесхозе также намерены изменить градостроительное и лесное законодательство. "При расширении городов за счет лесных массивов, - отметил Иван Валентик, - сейчас повсеместно используется практика включения лесов в городскую черту, мы должны сохранять "мозаичную" систему расположения лесов в городе. То есть чтобы при обязательном сохранении площади лесов их территория находилась не на окраинах, а перемежалась с жилыми массивами наподобие шахматной доски". Сейчас эта идея прорабатывается на межведомственном уровне, а также станет одной из главных тем Национального лесного форума в этом году, который проводится второй год подряд под эгидой Госдумы в разных федеральных округах.