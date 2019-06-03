Начался новый этап продаж билетов на ЧМ-2019 по баскетболу

В Китае продолжаются продажи билетов на матчи чемпионата мира по баскетболу, который впервые пройдет в этой стране с 31 августа по 15 сентября.

Для болельщиков стали доступны билеты на отдельные матчи плей-офф турнира. Что касается группового этапа, аналогичные билеты появятся в продаже с июля.

В то же время болельщики с китайским паспортом уже сейчас могут приобрести на все стадии турнира так называемые дневные пропуска. По ним можно будет попасть сразу на два матча игрового дня. Продаваться такие пропуска будут до конца июня, причем на них будет действовать 10-процентная скидка.

Напомним, первые билеты ЧМ-2019 поступили в продажу еще в феврале, через несколько дней после окончания отборочного цикла. Тогда можно было приобрести, в частности, билетные пакеты на матчи конкретной сборной. Сообщается, что все такие пакеты уже раскуплены.