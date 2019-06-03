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03.06.2019 11:57
Рубрика: Экономика

НБКИ сообщило о росте долговой нагрузки самозанятых

Текст: Юлия Кривошапко

Долговая нагрузка жителей страны в целом сокращается. Однако у некоторых категорий граждан она за последние полгода, напротив, выросла. В их числе - самозанятые. Об этом говорится в новом и исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Долговая нагрузка представляет собой соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу. Этот показатель НБКИ рассчитывает на основании данных от четырех тысяч российских кредиторов.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Число самозанятых, платящих налоги, достигло почти 70 тысяч человек

За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как "Юриспруденция" (-2,8 процентного пункта), "Службы охраны" (-2,7 п.п.) и "Общественное питание" (-2,0 п.п.).

При этом уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, у самозанятых граждан (+1,7 п.п.), а также у представителей таких отраслей, как "Фармацевтика и медицина" (+0,6 п.п.) и "Маркетинг, реклама и PR" (+0,2 п.п.), говорится в материалах НБКИ.

"Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на приемлемом уровне и даже снижается", - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Однако наиболее высокой она остается у работников медицинских и фармацевтических учреждений, предприятий социальной сферы, а также сотрудников охранных фирм, обращает внимание Викулин.

"Несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств", - указывает генеральный директор НБКИ.

Экономика Финансы Долги и кредиты
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