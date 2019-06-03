Охота за танками: уничтожение Т-34-85 и Т-55 сняли на видео в Йемене

Video part 1 from #Qaatabah city in #DALi or #Dale #قعطبة #الضالع u can see just 🔥on mercenaries of al saud !#TOW never missing when #Houthis using it to fire on jihadis s father ( al saud al zionzt) pic.twitter.com/BD0fN0FKEv— SyriaWarNews🇸🇾🇳🇴🇮🇷🇮🇶 (@TeriKhamushiKiQ) 31 мая 2019 г.
Для атак были применены противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", закупленные еще до начала гражданской войны и оказавшиеся в руках повстанцев после того, как они взяли под контроль армейские склады.
Не исключено, что в объектив видеокамеры также попал иранский клон "Корнета" - ПТРК Dehlaviyeh. Это оружие, по данным военного эксперта Юрия Лямина, в последнее время достаточно часто встречается в Йемене, в том числе среди трофеев, доставшихся силам, противостоящим хуситам.
Подбитая "тридцатьчетверка" стала как минимум восьмой легендарной машиной времен Великой Отечественной войны, уничтоженной в Йемене с начала года. До этого хадисты потеряли сразу два таких танка в ходе одного из апрельских боев.
На этом же видео видны поврежденные Т-55. Причем у одного из них после попадания ракеты сразу взорвался боекомплект, что полностью уничтожило бронемашину. У второго повреждения оказались не столь фатальны, но он также вряд ли сможет когда либо вернуться в строй.
Video part 2 of 2 from #Qaatabah city in #DALi or #Dale #قعطبة #الضالع u can see just 🔥on mercenaries of al saud !#TOW never missing when #Houthis using it to fire on jihadis s father ( al saud al zionzt) pic.twitter.com/65REAXzl70— SyriaWarNews🇸🇾🇳🇴🇮🇷🇮🇶 (@TeriKhamushiKiQ) 31 мая 2019 г.