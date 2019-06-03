Песков напомнил про взгляд орла на гербе России

Нельзя сказать, что Россия выбрала партнерство со странами Востока в ущерб Западу.

"Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"Орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток", - напомнил представитель Кремля.

Китай пока что не торговый партнер России номер один, сказал Песков. "Этот титул по-прежнему сохраняют за собой страны Евросоюза", - указал он. Но Китай и Россию связывают очень тесные отношения и объем торговли постоянно растет вне зависимости от международной экономической обстановки.