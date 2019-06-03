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03.06.2019 13:57
Рубрика: В мире

Песков рассказал об отношениях Москвы и Пекина на фоне санкций США

Текст: Кира Латухина

Санкции США влияют на экономические отношения России и Китая, но двум государствам все же удается действовать так, как они считают важным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

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"В этом мире все взаимосвязано, - сказал Песков. - Ни одна из стран не свободна в своих движениях и решениях. Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга. В этом плане - да, конечно, в наших двусторонних отношениях ощущается влияние американских санкций. Но в то же время нам хватает суверенитета, чтобы принимать такие меры, которые мы считаем для себя чрезвычайно важными. И, конечно же, двусторонние экономические отношения России и Китая - это очень значимый аспект мировой экономики".

"Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие - более решительно. Кто-то ждет, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина", - анонсировал пресс-секретарь президента.

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