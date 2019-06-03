Песков заявил о необходимости защиты Рунета

"Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами​​​. Мы видим последствия противозаконных действий", - отметил Песков. Пресс-секретарь главы государства напомнил и о санкциях. "И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах", - сказал он.

"Это относится, в том числе, и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности", - заявил представитель Кремля.

На вопрос о том, возможны попытки отключить Россию от глобальной Сети, Песков ответил: "У нас есть все основания так думать".