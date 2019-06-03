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03.06.2019 13:27
Рубрика: Власть

Песков заявил о необходимости защиты Рунета

Текст: Кира Латухина
В современном мире Россия должна принять меры предосторожности, быть самодостаточной, в том числе в сфере интернета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT, комментируя закон "о суверенном интернете".
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами​​​. Мы видим последствия противозаконных действий", - отметил Песков. Пресс-секретарь главы государства напомнил и о санкциях. "И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах", - сказал он.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Это относится, в том числе, и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности", - заявил представитель Кремля.

На вопрос о том, возможны попытки отключить Россию от глобальной Сети, Песков ответил: "У нас есть все основания так думать".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента
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