"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении

Пользователи мобильного приложения почты теперь могут оформлять и оплачивать там отправку посылок. Сервис, ранее появившийся на сайте pochta.ru, стал работать и на мобильных устройствах с операционными системами Android или iOS.

Оплата и оформление посылки онлайн позволяет сдавать его в почтовом отделении без очереди: клиент может просто передать ее любому оператору. После сдачи отправления оно автоматически появляется в списке отслеживаемых, и пользователь может следить за процессом его доставки, говорится в сообщении пресс-службы почты.

В деталях процесс выглядит так: для сдачи почтового отправления без очереди его нужно заранее оформить и оплатить онлайн через мобильное приложение. Затем клиент должен упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение.

При оформлении посылки гражданин указывает примерный вес отправления. Если при приеме он будет меньше указанного, часть денег вернется на карту и наоборот - если посылка окажется тяжелее, то дополнительная сумма будет списана с карты.

Каждую неделю в России сдается на почту больше 130 тысяч посылок, оформленных онлайн. Это 17 процентов от всего объема отправлений.

"Почта России поэтапно переводит в онлайн традиционные почтовые сервисы. С одной стороны, это позволяет нам предлагать клиентам современные востребованные услуги. С другой стороны, мы разгружаем отделения почтовой связи, сокращаем время ожидания и повышаем качество предоставления услуг", - отметил заместитель гендиректора почтового предприятия по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.