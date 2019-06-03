Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео, который находится с визитом в Европе, заявил, что администрация Дональда Трампа готова к безотлагательным переговорам с Ираном, чтобы ослабить растущую напряженность, которая породила страхи перед возможным вооруженным конфликтом.

Но Соединенные Штаты не будут смягчать свою политику в попытках оказать давление на Исламскую Республику, чтобы она изменила свое поведение на Ближнем Востоке, заявил американский дипломат. Помпео также сообщил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение, которое должно гарантировать, что у Исламской республики не будет атомного оружия.

Однако, как отмечает The Associated Press, он повторил давние обвинения Вашингтона в том, что Иран стремится дестабилизировать обстановку в регионе.

По оценке экспертов, не случайно, что Помпео сделал это заявление во время визита в Швейцарию, страну, которая долгое время представляла интересы США в Иране, в рамках своего турне в Старый свет, направленного на то, чтобы убедить европейских лидеров в том, что США не хотят войны.

"Мы готовы вступить в разговор без предварительных условий", - заявил Помпео журналистам на пресс-конференции со своим швейцарским коллегой.

Тем временем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном возможны только при условии взаимного уважения.

По его словам, Соединенные Штаты должны сами вернуть нормальные условия для диалога. "Без этого диалог невозможен", - отметил иранский президент.

А министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отклонил приглашение Трампа иранским официальным лицам связаться с ним по поводу возможных переговоров. "Это не очень вероятно, потому что разговоры являются продолжением процесса давления. Он (Трамп) оказывает давление. Это может работать на рынке недвижимости. Это не работает в отношениях с Ираном ", - сказал Джавад Зариф в программе ABC "На этой неделе".