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Рубрика: Экономика

Представители каких профессий могут потерять работу

Текст: Марина Гусенко
В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным экспертов компании Adzuna, под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать. Роботы уже работают вместо людей на складах, в кофейнях, бургерных и в магазинах.

Фото: РИА Новости
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Одновременно специалисты Adzuna составили список сфер деятельности, которые еще очень долго не роботизируются, и там будет востребован труд именно человека.

Первая - медицина. Миру нужны биоинженеры, хирурги, биохимики, терапевты и медсестры. Вот они точно не останутся без работы в ближайшее десятилетие. Да и потом тоже.

Вторая сфера - специалисты по контенту. Дизайнеры, копирайтеры, блогеры, фотографы на годы вперед будут обеспечены работой. Вряд ли нейросети составят им конкуренцию, считают эксперты.

Названы новые профессии на рынке труда в России

Третья - продажи. Уже были попытки заменить менеджеров по продажам на ботов. Но они не увенчались успехом, ведь клиенты хотят индивидуального подхода, который не могут обеспечить роботы.

Четвертая - кулинария. Конечно, сварить кофе или сделать бургер для робота не проблема. Но для более сложных блюд нужны человеческие руки.

Фото: iStock
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Пятая - образование. С одной стороны, растет сегмент онлайн-образования - на 15 процентов в год. С другой - роботы не способны заменить хороших учителей. Правда, последним придется адаптироваться и упаковывать свои знания в полезные курсы. Также миру будут нужны разработчики - специалисты по автоматизации, анализу данных, разработке приложений, созданию и управлению роботами. Экологи, специалисты, создающие виртуальные миры, выращивающие человеческие органы, виртуальные экскурсоводы, операторы дронов, информационные стилисты тоже будут востребованы на рынке труда.

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