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03.06.2019 18:15
Рубрика: Экономика

Бочке стукнуло 60

Прошедший май стал для нефтяных цен худшим за семь лет
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Эскалация торговых войн и слабые показатели экономической активности в мире наконец догнали настроения на нефтяном рынке, сообщил американский банк Goldman Sachs. За последнюю неделю цена барреля эталонной североморской смеси Brent рухнула на десять долларов - до отметки 60,55.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За май нефтяные котировки потеряли более десяти процентов стоимости, что стало худшим майским результатом торгов за последние семь лет, оценил в беседе с агентством Reuters старший аналитик нью-йоркского брокера OANDA Эдвард Мойя. Причина в геополитических рисках, перед которыми нефть крайне уязвима. Противостояние США и Китая остается важнейшей угрозой мировому экономическому росту, а дополнительная напряженность между США и Мексикой повысила риски рецессии, считает Эдвард Мойя.

Фото: iStock
Россия ограничила экспорт топлива и нефти на Украину

Долгоиграющая история с Китаем дополнилась Мексикой на минувшей неделе: президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на импорт, пытаясь вовлечь мексиканское правительство в решение проблемы нелегальных мигрантов, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Так, Трамп предупредил, что введет пятипроцентные пошлины на все мексиканские товары и будет увеличивать их размер, пока приток людей в страну не прекратится. Стоимость одних только закупок мексиканской нефти американскими перерабатывающими заводами при таких тарифах повысит их издержки на два миллиона долларов в сутки, подсчитала брокерская компания PVM. Это отразится на спросе на нефть и американской экономике в целом. Дополнительное давление на рынки оказало решение Трампа отменить режим беспошлинного ввоза для двух тысяч индийских товаров.

ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае

Инвесторы опасаются, что усиление торгового протекционизма в мире и повышение буровой активности в США могут привести к переизбытку объемов предложения нефти, добавляют аналитики Альфа-банка. В качестве дополнительных причин падения цен на нефть аналитики Нордеа Банка называют возросшую вероятность возобновления переговоров между США и Ираном после заявлений госсекретаря США Майкла Помпео о готовности вернуться к переговорам без каких-либо обязательных условий. Правда, Иран, чей нефтяной экспорт де-юре находится под запретом, уже ответил отказом, что лишь повысило волатильность котировок.

Саудовская Аравия намекнула на продление сделки ОПЕК+, чем приостановила падение нефти

На фоне нестабильной обстановки на мировых площадках активизировалась Саудовская Аравия как крупнейший поставщик нефти в картеле ОПЕК и один из крупнейших участников сделки по балансировке рынка (ОПЕК+). "На встрече в Вене (25-26 июня) мы рассмотрим текущие и будущие экономические условия и условия на рынке нефти, а также их влияние на баланс предложения и спроса и динамику движения коммерческих запасов, - заявил глава саудовского минэнерго Халед аль-Фалех (цитата по РИА Новости). - Я хотел бы подчеркнуть свою уверенность, основанную на обсуждениях с несколькими ключевыми производителями и на нашем опыте, что мы сделаем все необходимое для поддержания стабильности рынка после июня".

Это вербальные интервенции позволили нефти Brent скорректироваться вверх с 60,5 доллара до 62,5.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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