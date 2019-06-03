Пушков прокомментировал бегство Яценюка из Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал "бегство" бывшего главы правительства Украины Арсения Яценюка из страны.

По словам Пушкова, Яценюк лучше других знает, что ему можно многое предъявить. "А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США", - написал российский сенатор в Twitter. Сенатор также добавил, что майдан был нужен Яценюку, чтобы набить карманы.

Напомним, что в понедельник в ряде украинских медиа появилась информация о том, что 45-летний Яценюк уехал из Украины в США вместе со своей семьей, гражданство которой якобы имеет он, а также дочери, сестра и родители. По некоторым данным, его супруга имеет гражданство "карликового" государства Вануату.

Пока информация о спешном отъезде Яценюка из Украины не получила официального подтверждения.