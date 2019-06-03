Путин оценил темпы роста российской экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин отчитался перед Владимиром Путиным о ситуации в экономике. "Начнем с макроэкономических показателей", - предложил глава государства. "Если посмотреть на цифры 2018 года, они выглядят в целом неплохо, у нас рост ВВП - 2,3 процента", - доложил собеседник.

"Это больше, чем мы ожидали и прогнозировали", - оценил Владимир Путин. "Да, это максимальная цифра с 2012 года, поэтому потихонечку увеличиваем, идем чуть лучше прогнозов, но все равно эти цифры ниже, чем целевые, - заметил докладчик. - Мы должны выходить на темпы больше трех процентов. И та цифра, которая позитивна, динамика инвестиций, мы видим, что за 2018 год рост - 4,3 процента. За два года у нас 9,1 процента, то есть уже очень солидный темп роста, выше темпа роста ВВП. Поэтому здесь картина в целом складывается неплохо".

"У нас не очень хорошая статистика по первому кварталу 2019 года, но мы это и ожидали, - продолжил Орешкин. - Ряд решений (повышение НДС) в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали. За первый квартал рост замедлился. Инфляция достигла максимума в марте - 5,3 процента, но наши оценки - это самая слабая цифра в этом году". "Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться", - предсказал он.

"В целом по году прогноз - 1,3 процента, - констатировал министр. - Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем, мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается. Здесь самое главное - продолжать работу". А она идет по двум основным направлениям.

Первый трек - региональный. "Каждый регион уникальный, и здесь мы ведем системную работу", - сообщил Орешкин. На Госсовете в Крыму в конце прошлого года были определены 15 индикаторов, описывающие социально-экономическое положение, ситуацию по разным сферам. Сейчас заканчивается работа с методиками показателей. Но важно не только поставить целевые значения, но и помогать регионам их достигать, сказал министр. И над этим трудится рабочая группа Госсовета: детально прописывает по рынку труда, по инвестициям состояние на сегодня и то, к которому нужно прийти к 2024 году. "И смотрим на те конкретные меры, которые в регионе нужно сделать, чтобы этих цифр достичь", - сообщил чиновник.

"То есть вы с регионами активно работаете в этом плане?" - уточнил президент. Орешкин подтвердил и перешел к поручению премьер-министра. Выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями - по каждому будет закреплен куратор внутри правительства. Первый регион уже известен, это Тыва, его курировать будет сам Орешкин. "Мы сейчас на примере этого региона проходим все сферы и инвестиционные проекты, которые там реализуются, смотрим, что нужно делать, где помогать. Смотрим по всем 15 показателям, какие проблемы, как нацпроекты доходят до каждого конкретного региона. И тоже здесь, на базе этого региона, сделаем определенные подходы, которые будем затем распространять", - пояснил он.

Второй трек - инвестиционный. Рост - 4,3 процента, по отраслям разный, и есть отстающие. Так, в нефтегазовой сфере за прошлый год отрицательная динамика инвестиций, несмотря на высокие прибыли: сдерживающее влияние на инвестиции оказывает сделка с ОПЕК. Отрицательные результаты показывает и жилищное строительство - отрасль перестраивается под новый режим.

С другой стороны, больше 7 процентов рост по обрабатывающей промышленности, больше 5 процентов - по сельскому хозяйству. "То есть здесь видно, что те сектора, которые должны показывать более качественную динамику, они ее и демонстрируют. Надо, конечно же, здесь работать над ее ускорением", - резюмировал докладчик и рассказал, что в правительстве вместе с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым по каждой отрасли смотрит барьеры и регуляторику, которые нужно донастроить, чтобы пошло больше инвестиций.

"Один из показателей - то, что в рейтинге Doing Business мы сейчас на 31-е место поднялись, - сказал Орешкин. - Сейчас мы очень внимательно смотрим регуляторику по каждой конкретной отрасли, потому что где-то нужно налоги - структуру поменять, где-то нужно какие-то требования изменить, другое регулирование. Конечно же, по каждой отрасли мы видим, что есть заделы, которые могут позволить инвестициям ускоряться".