Путин откроет памятник героям сопротивления в концлагерях

Во вторник президент РФ примет участие в церемонии открытия памятника героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в Москве. Кроме того, Владимир Путин осмотрит выставку памяти погибших героев в Еврейском музее и центре толерантности.

В этот же день глава государства проведет совещание с членами правительства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, его основная тема – привлечение с июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием эскроу-счетов. По традиции участники совещания рассмотрят ряд актуальных вопросов.