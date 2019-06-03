В Нормандии отмечают 75 лет высадки Союзных войск. СМИ по этому поводу без конца обсуждают важнейшие Стратегические Проблемы - какое именно приглашение прислали в Кремль (и прислали ли вообще?), будут ли мероприятия на премьерском или все-таки президентском уровне (например, Трамп, уже известно, что на них будет).

Что ж, к бесконечной Ярмарке Тщеславия, к Международному Протоколу часто сводится Высокая Международная политика, а "геополитические интересы держав" часто выражаются в том, кто рядом с кем стоял на официальной фотографии. Это - ОГРОМНЫЙ прогресс. Ведь веками (тысячелетиями!) за тот же самый Императорски-Королевско-Царско-Султанско-Ханский протокол платили горами трупов и это взаимное убийство объявлялось Священным и во всяком случае необыкновенно почетным. Многие так и по сей день считают…

Юбилей открытия "Второго фронта" имеет два аспекта.

По всем опросам в длинном списке тревог опасность "войны с НАТО" занимает одно из последних мест

Первый. Реальная история войны на Западном фронте, особенно в 1944-1945 гг.

Второй. Сегодняшние политические отношения между бывшими союзниками.

Я не спец по военной истории. Могу лишь как дилетант поделиться "чувством глубокого удивления". Ну какие САМООЧЕВИДНЫЕ вопросы приходят в голову, если пытаешься понять, какова роль 2 фронта в истории 2 МВ? Какие силы вермахта (дивизии, число солдат, офицеров, техники) в июне 1944 - мае 1945 гг. были сосредоточены на Восточном и на Западном фронтах. Какими были потери вермахта на этих фронтах? Какие силы были у СССР и у США-Англии, какие потери? Можно придумать еще много вопросов, но уж эти-то совершенно элементарные и вместе с тем, очевидно, основные.

Так вот найти ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ответы на эти вопросы очень трудно. В мемуарах Черчилля - одно, в "докладе немецкого Генштаба Гитлеру" (данные на 30 января 1945 г.) - другое, в разных статьях Википедии (не идеальный, конечно, но довольно приличный источник) - третье-четвертое-пятое, а уж в бесконечных трудах историков-профессионалов и "любителей" - вовсе черт ногу сломит. И ведь каждый чем-то "обосновывает"…

Понятно, война продолжается!

"Ученые" и откровенные пропагандисты стараются преувеличить потери противника, преуменьшить свои. И тут в ход идет и статистическая артиллерия, и перестрелки экспертов, и тяжелая бомбардировка документами, и лобовые идеологические атаки, и обходные архивные маневры и окружения…

Честно говоря, этот вечный "счет убитых и пропущенных", весь этот "пропагандистский футбол головами" мне кажется постыдным со всех сторон в равной мере. Но что попишешь, да, так устроены люди и государства, "исторические приписки" неизбежны.

В общем, не вникая в бесконечные яростные споры, можно назвать некоторые общие цифры, с которыми никто из минимально приличных специалистов вроде бы (?) не спорит. Операция "Оверлорд" (высадка в Нормандии) - выдающееся достижение. Например, немцы в 1940 г. такого сделать не смогли. В ней участвовали в целом до 3 млн англо-американских военных. Общие потери США в Европе убитыми в 1944-1945 гг. свыше 120 000 человек, Англии - примерно столь же, потери немцев убитыми на Западном фронте в июне 1944 - январе 1945 гг. - около 70 000 убитыми, а общие потери Германии за то же время - около 700 000 (в основном - массовый "переход в плен"). Эти потери, конечно, гораздо меньше, чем на Восточном фронте (убиты по данным немецкого Генштаба в июне 1941-январе 1945 гг. - 1 105 000 чел., общие безвозвратные потери - 5 622 000 чел., притом что в советский плен уж точно совсем не рвались!). Или такие цифры. В момент наивысшего напряжения (битва в Арденнах) на Западном фронте воевали 73 немецкие пехотные дивизии, на Восточном - 179 дивизий. Эти простые цифры ясно отвечают на вопрос - кто какой вклад непосредственно на поле боя внес в общую Победу.

Вековая история европейских войн умерла 9 мая 1945 г. Война в Европе "полностью и окончательно капитулировала"

Теперь о политической стороне дела СЕГОДНЯ.

Как известно, бывшие враги - США-Англия-Германия "и примкнувшие к ним страны ЕС" - объединились, стали друзьями. И во многом ВМЕСТЕ ПРОТИВОСТОЯТ России, скажем, те же санкции, вывод России из G8 и т.д. Нечто похожее (да и то все же при нейтралитете Германии и Австрии) было, пожалуй, во время Крымской войны 1853-1856 гг. или в 1920-е, когда Мировой Капитализм противостоял СССР (и опять же - Веймарская Германия была скорее "союзником" СССР и врагом англо-французов во многих вопросах). Такая позиция "объединенного Запада" вызывает вполне понятную "всемирную обидчивость" России, которая не изменилась со времен Пушкина: "в бездну повалили/ Мы тяготеющий над царствами кумир/И нашей кровью искупили/Европы вольность, честь и мир…"

Казалось бы, какая тревожная ситуация! Перед нами враждебный Западный Фронт НАТО во главе с США. Так об этом и кричит ТВ, поминая даже "радиоактивный пепел".

Но… ТВ пугает - ТВ-зрителю НЕ СТРАШНО.

По всем опросам в длинном списке тревог опасность "войны с НАТО" занимает одно из последних мест. Почему же? Потому что люди если и не "знают", то чувствуют: вековая история европейских войн умерла 9 мая 1945 г. Война в Европе "полностью и окончательно капитулировала". У нас с Западом есть политические споры, торговля (кстати, страны НАТО в целом - главный торговый партнер России), гуманитарные контакты. А вот от грозных территориально-религиозно-идеологических конфликтов, чреватых Войной, остались пиар-игры. Для войн больше не осталось НИ ЕДИНОЙ причины, зато слишком тяжелы, необратимы и всем отлично известны последствия. Так что кто бы что ни говорил, но "повторять" уже никто ничего не может и не будет. Возможны только игры в "исторические реконструкции"...