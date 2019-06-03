Раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик умер в больнице

В Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранее госпитализировали из Переяслава-Хмельницкого с ранением в голову. По предварительной версии, к этому происшествию причастны столичные полицейские.

Как полагает следствие, в пятницу, 31 мая, два работника патрульной полиции во внерабочее время употребляли алкогольные напитки и в какой-то момент решили пострелять из табельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. Однако один из выстрелов получился крайне неудачным - пуля попала в голову ребенку, который играл на придомовой детской площадке.

При этом изначально полицейские составили рапорт о том, что мальчик упал по неосторожности на асфальтобетонное покрытие и камень. Однако врачи указали на "наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы".

Как передает "Страна.ua" со ссылкой на один из местных телеканалов, Голосеевский райсуд Киева в ближайшее время изберет меру пресечения двум сотрудникам полиции.