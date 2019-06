Bon Jovi дали в Москве самый продолжительный концерт своего мирового турне

Едва прилетев в российскую столицу, Bon Jovi отправились гулять по центру. Вышли на Красную площадь, без присущего большинству звезд снобизма охотно давали автографы - благо ночью на набережной у Кремля было немноголюдно. А потом договорились дать следующим вечером там же небольшой уличный концерт, около cобора Василия Блаженного. Но вмешалась погода: над Москвой прогремела гроза, пошел ливень и техники очень не советовали подключать электрогитары прямо на открытом воздухе. Bon Jovi немного расстроились, но зато потом отыграли один из лучших концертов в своем мировом турне - уже на Большой спортивной арене "Лужники"...

Это был первый рок-концерт в "Лужниках" после реконструкции. Прежде здесь играли и Metallica, и U-2. Теперь акустика на арене стала получше, да и проходы на трибуны и в партер были оборудованы комфортно, очередей почти не возникало. Да и группы для открытия сезона в обновленных "Лужниках", кажется, было лучше и не сыскать. Ведь Bon Jovi всегда предпочитали песни напевные, мелодичные, такие, которые хочется грянуть всем миром - вместе, хором... Конечно, не "Дубинушка, ухнем", но хороших и удалых песен у Bon Jovi побольше, чем у большинства коллег. Этот американский квартет намеренно не усложняет свои треки, не увлекается заумными и развернутыми соло, зато всегда душевен, обаятелен, искренен. Такие вот "ребята с соседнего двора". С одной стороны - мейнстрим и в чем-то массовая культура, а с другой - какая удаль, какой задор и кураж! Да и посмотреть на то, изменилась ли улыбка вечного эпикурейца и сорванца, фронтмена Джона Бон Джови было любопытно, особенно девушкам и женщинам, которых в танцевальном партере оказалось большинство. В итоге в "Лужинках" собралось по разным оценкам от 90 до 100 тысяч зрителей.

Уже поседевший, но все равно улыбчивый, приветливый и радушный Джон Бон Джови упросил организаторов, чтобы к сцене пристроили и язык - длинную площадку, по которой он мог бы выходить к зрителям. И артист этим счастливо пользовался: жал кому-то руки, улыбался, а однажды даже станцевал с одной из девушек. Да, было заметно в особенно сложных партиях, что голос солиста немного подсел, иногда возникала некоторая сиплость, но Bon Jovi компенсировали это своей компанейской энергетикой и тем, что хороших песен у них и вправду очень много - их хочется слушать, подпевать им, а не придираться к временно возникавшим исполнительским изъянам. А еще - заряжаться теплом и добродушием этого неугомонного и уже довольно взрослого парня, несмотря на годы не теряющего ни драйва, ни оптимизма. Может, поучиться этому завидному житейскому качеству.

Bon Jovi спели и This House Is Not For Sale, и You Give Love a Bad Name, и Born To Be My Babe, и It s My Life. Почти все свои главные рок-гимны (хотя не обошлось и без Bed of Roses и еще нескольких баллад), а вот песни в стиле кантри (в последние годы они играли и в этом стиле) исполнять уже не стали. Очевидно, выяснили, что музыка американских ковбоев у нас не очень популярна. И правильно сделали. В итоге Джон к середине концерта лихо распелся и снова помолодел и душой, и голосом. Больше не было вокальных ляпов (а может, он и простыл накануне, когда мечтал дать концерт прямо на брусчатке Красной площади).

Во время концерта Джон постоянно что-то восхищенно показывал со сцены, очевидно, своим телеоператорам, которые тоже приехали с группой в Москву (причем их было человек 15, никто еще не привозил так много), обменивался одобрительными фразами со своими музыкантами, радушно общался со зрителями и, наверное, сам не заметил, как концерт растянулся почти на два с половиной часа (так долго в этом туре Bon Jovi еще не играли). А потом еще были три песни на бис. В итоге их прозвучало 23. И кажется, если бы мы аплодировали чуть подольше, они бы сыграли еще...

Кстати

На следующий день после концерта Bon Jovi еще были в Москве. Обозреватель "РГ" позвонил их московскому менеджеру, хотел пригласить музыкантов на открытие книжного фестиваля "Красная площадь". Ибо если сыграть в Кремле не удалось из-за дождя, то, может, хоть получат в подарок хорошую музыкальную книгу, где рассказывается и об их группе... Но, увы, Bon Jovi надо было собираться в аэропорт. Их следующий концерт был назначен в Таллине уже на воскресенье...Пусть возвращаются к нам поскорее.