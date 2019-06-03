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03.06.2019 22:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прирастет Горенками

"Лосиный Остров" увеличивает площадь
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Спецвыпуск № 119(7877)
Дикие звери, густой лес, синие озера, болота - с одной стороны суровые и опасные места, а с другой - заманчивая и чарующая красота, и все это доступно москвичам прямо в черте города в самом большом национальном парке "Лосиный Остров" площадью 13 тысяч гектаров.
На лосиной биостанции парка звери с удовольствием лакомятся морковкой из рук экскурсантов. Фото: РИА новости www.ria.ru На лосиной биостанции парка звери с удовольствием лакомятся морковкой из рук экскурсантов. Фото: РИА новости www.ria.ru
На лосиной биостанции парка звери с удовольствием лакомятся морковкой из рук экскурсантов. Фото: РИА новости www.ria.ru

Подобным "островом" не может похвастаться ни один мегаполис мира. А скоро он станет почти на 2 тысячи гектаров больше за счет присоединения Горенского участкового лесничества и участка Монинского лесничества.

В отличие от других городских парков 80 процентов "Лосиного острова" - это глухой лес. Лыжные трассы здесь прокладывают сами москвичи, у "скандинавов" тоже собственные тропы. "Для 15 миллионов москвичей и жителей Подмосковья парк находится в шаговой доступности, - рассказывает директор парка Игорь Сарафанов. - Но для них открыты не все места, потому что национальный парк все-таки место не для культуры и отдыха, а особо охраняемая природная территория, почти как заповедник".

При этом в парке есть немало интересных мест, о которых москвичи почти ничего не знают. К примеру, чтобы поближе узнать животных, можно отправиться на Лосиную биостанцию. Экскурсовод расскажет о поведении животного, питании и даже опыте одомашнивания, а еще лосей можно лично подкормить морковкой. От приманки на подкормочных площадках также не откажутся кабаны и стадо пятнистых оленей.

Для 15 миллионов москвичей и жителей Подмосковья парк находится в шаговой доступности

Еще в парке есть музей Русского быта, в котором можно записаться на исторические и экологические экскурсии "Вятичи" и "Такой знакомый лес". Тут же научат отличать множество звериных и птичьих следов. Есть в парке и бюро лесных находок в детском экоцентре "Красная сосна", там же размещена экспозиция о сосне .

В дендрарии высажены деревья разных регионов страны - Дальнего Востока, Сибири, Восточной Европы и Кавказа. Кстати, в парке можно прокатиться верхом, здесь шесть конюшен.

Границы нацпарка "Лосиный остров" могут изменить ради железной дороги

С каждым годом посетителей парка становится все больше, едут даже с других концов города. Подсчитали, ежедневно "Лосиный Остров" посещают примерно 10 тысяч москвичей, а в год почти 8 миллионов человек.

Помогает благоустраивать парк столичное правительство. Соглашение между ним и минприроды было подписано еще в 2011 году. По нему обустроен водный прогулочный маршрут - по части реки Яузы и пруду - проведено берегоукрепление, отремонтированы дорожки, установлены малые архитектурные формы. Здесь проложены велодорожки и сделаны три дополнительных входа с физкультурно-оздоровительными комплексами - зимой в них организуют катки, а летом функционируют спортзалы.

Еще на содержание парка из столичного бюджета выделяется ежегодно 50 миллионов рублей. За эти деньги из парка в основном вывозится мусор, который остается главной проблемой лесного оазиса.

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