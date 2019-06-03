ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура уточнила ранее поданный в Клинский городской суд иск к бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в итоговой редакции иска прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 миллиардов рублей, в том числе 1 699 объектов недвижимости.

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.

Кроме того в иске прокуратуры речь идет о 4 автомобилях, стоимостью 9,4 миллиона рублей.

По данным надзорного ведомства все эти активы и движимое имущество были приобретены на непредусмотренные законом доходы в то время, когда Постригань находился на муниципальной службе, занимая должность главы района.

По словам Куренного, основанием для уточнения иска послужили обнаруженные Генпрокуратурой совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына. По данным надзорного ведомства глава района используя властные полномочия, активно помогал и продвигал бизнес своего сына. Кроме того, прокурорско-следственная проверка подтвердила, что большая часть скрытого имущества Александра Постриганя и его сына была зарегистрирована на фиктивных собственников, которые полностью подконтрольны отцу и сыну. Как подчеркнул Куренной, сейчас Генпрокуратура, совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран продолжают работу по выявлению зарубежных активов Постриганя и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы.