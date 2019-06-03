Итальянка пересекла Россию верхом на лошади

Паола Джакомини из Турина решила повторить путь Чингисхана. Она путешествует одна верхом на лошади, но под Калугой чуть не потеряла своего друга.

О необычном путешествии писателя и ученого Паолы Джакомини написал на своей страничке в Facebook член Общественной палаты Калужской области, ведущий агроном опытного поля Калужского филиала МСХА имени Тимирязева Сергей Верхоламочкин. На этом поле он и повстречался с итальянкой - она там разбила лагерь.

Паоле сорок лет, у нее ученая степень в области аграрных наук, и она любит путешествовать по всему миру на лошадях, пишет Сергей. На этот раз она едет из Монголии в польский Краков. Стартовав одиннадцать месяцев назад, Паола пересекла Алтай, побывала в Барнауле, Омске, Новосибирске, перебралась через Уральские горы и добралась до Калуги, где чуть не потеряла лошадь. О путешествии она рассказывает в своем Instagram.

"Сегодня ночью, лошадь отвязалась и ушла, искали дронами, час назад нашли в Калуге", - написал Сергей Верхоламочкин. Нашли коня по кличке Хранитель пожарные. Сделав фото на память, путешественница поехала дальше.

В день она делает по тридцать километров. Едет по навигатору в мобильнике, останавливается в деревнях, чтобы можно было накормить лошадь, а сама ночует в палатке. Выбор маршрута из Монголии в Польшу связан со старой легендой, которую она услышала в Кракове: когда войска Чингисхана в 1241 году подходили к городу, горнист на башне заиграл тревогу, но вражеская стрела пронзила его горло, и теперь эта обрывающаяся мелодия играет в Кракове каждый час. Впрочем, сама Паола, хоть и везет с собой символическую стрелу, называет свое путешествие "мостом дружбы" между народами.

Паола Джакомини планирует приехать в Польшу к сентябрю, а уже в ноябре надеется быть в Турине.