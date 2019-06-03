К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок

Значительную часть ярмарок выходного дня в столице постепенно переведут на круглогодичный режим работы. Об этом Сергей Собянин сообщил, осмотрев сегодня, 3 июня, открывшуюся в Косино-Ухтомском окружную ярмарку на улице Святоозерской, владение 1.

"Жители Косино-Ухтомского района Москвы получили сегодня не только метро, но и уникальную фестивальную площадку, где есть и продуктовая ярмарка, и все для досуга взрослых и детей", - отметил мэр. Новая площадка открылась по просьбам жителей еще в апреле на месте пустыря и всего за месяц стала центром притяжения.

На Святоозерской улице раскинулся терем, в шатрах которого проходят мастер-классы, в центре ансамбля - гигантская карусель, а рядом роллердром, по которому бесстрашные мальчишки и девчонки скатываются на самокатах, и и даже в рабочий день народу на площадке много. Сегодня тут большой праздник - празднование 5-летия проекта "Активный гражданин", к которому уже присоединились 2,2 млн. неравнодушных москвичей.

В отдельном шатре расположилась широкая продуктовая ярмарка, куда домохозяйки с утра приходят за свежим молоком, а также овощами, фруктами, мясом и рыбой. Ярмарка будет работать не только по праздникам, но и весь год шесть дней в неделю с 09:00 до 20:00, понедельник - выходной.

Осмотрев фестивальную и ярмарочную площадки, мэр отметил, что подобные площадки будут появляться в каждом районе: "Мы поставили цель перевести большую часть городских ярмарок в круглогодичный формат и создавать рядом площадки, одинаково подходящие и для проведения районных праздников, и для спортивных, развлекательных мероприятий".

Всего за месяц местные жители, не выезжая в центр города, стали участниками трех городских фестивалей на Святоозерской: "Пасхальный дар", "Московская весна" и "Рыбная неделя". Они купили 19,8 тонн овощей, фруктов, мяса, рыбы, кондитерских изделий, фермерских сыров и другой продовольственной продукции.

Напомним, первая круглогодичная ярмарка в столице открылась около двух лет назад на Семеновской площади. В этом году ярмарки начали работать на улице Юных Ленинцев в Кузьминках, улице Академика Скрябина в Рязанском районе, улице Раменки в одноименном районе. До конца года планируется открытие порядка 20 ярмарок.