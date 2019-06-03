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03.06.2019 20:27
Проект: В регионах

Калуга и Евпатория договорились о сотрудничестве

31 мая в Евпатории прошло общее пленарное заседание Палаты городских округов и Палаты представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований. В заседании участвовали руководители и представители органов региональной законодательной и исполнительной власти, представительных органов местного самоуправления, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, общероссийских, межрегиональных ассоциаций и союзов, всего 46 участников из 20 муниципальных образований - от Комсомольска-на Амуре до Смоленска.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В заседании принял участие глава городского самоуправления Калуги, председатель палаты представительных органов Конгресса муниципальных образований Александр Иванов.

Одной из основных тем заседания стала роль представительных органов муниципальных образований России в реализации национальных проектов.

Участники поделились опытом развития территориального общественного самоуправления, достижениями и наработками в сфере благоустройства.

- Территориальное общественное самоуправление играет важную роль в решении многих актуальных для муниципалитетов вопросов, а также в реализации национальных проектов, таких как "Формирование комфортной городской среды", - отметил Александр Иванов.

Фото: Калужская городская Дума
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Был представлен опыт Новороссийска по вовлечению жителей в решение вопросов местного значения. В пределах каждого избирательного округа в Новороссийске созданы координационные советы, в которые входят депутаты представительных органов, руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа, председатели ТОСов и активные жители. Благодаря созданию координационных советов значительно повысилась эффективность работы органов местного самоуправления и была налажена обратная связь с жителями.

Обсуждались различные аспекты реализации проекта Формирование комфортной городской среды". Немало вопросов вызвало 20% софинансирование жителями дополнительных работ по благоустройству в рамках проекта. По мнению представителей муниципального сообщества, высокий процент софинансирования вызывает недовольство жителей и приводит к отказу от проведения дополнительных работ.

Были затронуты вопросы вывоза ТКО, отмечалось, что в этой сфере есть еще немало проблем.

Фото: Калужская городская Дума
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- Не всегда региональные экологические операторы в полном объеме справляются с работой по вывозу твердых коммунальных отходов. Во многих городах органы местного самоуправления вынуждены оказывать помощь региональным операторам и фактически брать на себя часть их функций, - рассказал Александр Иванов, - проблема в том, что средства на выполнение этих работ не были предусмотрены и муниципалитетам приходится использовать свои резервы. Конгрессом муниципальных образований будет подготовлен и направлен в правительство ряд предложений по оптимизации работы по вывозу ТКО и улучшению взаимодействия местных властей с региональными экологическими операторами.

На заседании шла речь и о регулировании межбюджетных отношений. Было принято решение обратиться в министерство финансов Российской Федерации с предложением разработать методические рекомендации по расчету субвенций муниципальным образованиям на исполнение государственным полномочий.

Во всех регионах страны органы местного самоуправления исполняют ряд переданных государственных полномочий, в то же время далеко не всегда муниципалитеты получают финансирование для реализации этих полномочий в полном объеме.

Фото: Калужская городская Дума
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Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и глава муниципального образования - председатель Городского совета Евпатории Олеся Харитоненко подписали протокол о намерениях, который предусматривает сотрудничество в различных сферах.

- Мы рассчитываем на эффективное сотрудничество и уверены, что оно будет подкреплено реальными делами, - подчеркнул Александр Иванов.

Участниками заседания была единодушно одобрена практика проведения выездных заседаний Палаты представительных органов в различных муниципальных образованиях РФ, отмечалось, что это позволит повысить эффективность обмена опытом и из первых уст получать информацию о передовых муниципальных практиках.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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