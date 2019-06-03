Через неделю в Подмосковье начнется "высокий" сбор клубники, который продлится до августа. Из-за теплой весны ранние сорта поспели чуть раньше обычного, и ягоды в этом году будет много. Такой позитивный прогноз дают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в Подмосковье работают 8 крупных производителей клубники, но два из них сосредоточены в основном на выращивании рассады. Остальные шестеро на поспевающий урожай не нарадуются - солнца в этом году много, поэтому ягода обещает быть сладкой. Это особенно приятно на фоне прошлого года, когда урожаи хоть и собрали хорошие, но вот сама клубника нередко была пресной и водянистой.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия области Андрея Разина, в этом сезоне с подмосковных полей может быть собрано порядка 1,5 тысячи тонн клубники. Это больше, чем годом ранее, когда урожаи не превысили 1,3 тысячи тонн. "Ориентировочная стоимость подмосковной ягоды в этом сезоне будет варьироваться от 250 до 300 рублей за килограмм", - рассказал Разин.

Это недешево, учитывая, что уже сейчас на подмосковных рынках можно купить кило клубники за 150, а где-то и за 120 рублей. И ягода, как уверяют продавцы, краснодарская, грунтовая. Но и на подмосковную клубнику всегда находятся покупатели - этой ягоде не нужно преодолевать тысячи километров пути до прилавков, она попадает на столы жителей столичного региона уже через пару часов после сбора. А значит, ягоду можно не рвать недоспелой в расчете на то, что она докраснеет в пути. Конечно, ягоды по дороге дойдут до кондиции, но на вкус останутся такими же, какими их сорвали - несладкими и сухими. А вот если все точки сбыта у производителей находятся рядом, они могут выбирать для производства не те сорта, что "выносливы" в транспортировке, а сосредоточиться на выращивании именно мягких сортов клубники. У них очень короткие сроки хранения, но зато сами ягодки сочнее и слаще. Именно за эти качества и и ценится подмосковная ягода, которую по большей части распродают исключительно в своем регионе.

"Считаю, что в ближайшие три-четыре года подмосковные предприятия могут увеличить объем выращиваемой клубники до трех, а то и пяти тысяч тонн", - отмечает Разин. Уже в этом году в Подмосковье планируют заложить несколько новых ягодников, в которых производители готовы выращивать не только клубнику, но и малину с голубикой.

По данным регионального минсельхоза, под новые производства будут отданы более 150 гектаров земель. Ягоды - продукт скороспелый. Все новые ягодники начнут плодоносить уже в следующем году - тогда, глядишь, и клубника местного производства в Подмосковье подешевеет. К слову, по сравнению с прошлогодним сезоном цена на ягоды в регионе не выросла вовсе - кило клубники и тогда продавали по 250-300 рублей.

Мнение

Алексей Ситников, президент ассоциации "Теплицы России":

- Тепличная садовая земляника, которую потребители чаще называют клубникой, в российских магазинах продается даже зимой. Пока российские предприятия на защищенном грунте выращивают всего около 1,5 тысячи тонн ягоды в год, а остальная клубника - около 50 тысяч тонн - импортируется из Ливана, Египта, Турции, Гвинеи-Бисау. Грунтовая российская ягода выходит на рынок только сейчас. Поставляют клубнику в основном предприятия Краснодарского края, их доля на рынке с мая по август составляет около 50 процентов. Зимой практически 80-100 процентов клубники открытого грунта приходится на импорт. Всего в России на открытом грунте выращивают около 14 тысяч тонн клубники в год. Агротехнических трудностей при выращивании клубники нет - культура не очень капризная.

Но отказаться от импорта пока невозможно. Чтобы построить специализированный комбинат по выращиванию ягод в защищенном грунте, нужны инвестиции в миллиарды рублей. Есть также сложности со сбытом. Российским предприятиям работать с крупными федеральными сетями очень сложно из-за требований к внешнему виду родукции. Ограничивает возможности сбыта небольшой срок хранения ягоды. В России стараются не использовать химические препараты для продления срока годности клубники, но предприятия опасаются, что не довезут ее в другие регионы. Потому выгоднее выращивать ягоду, например, в Московской области или под Екатеринбургом, где больше возможностей для сбыта. Сегодня многие предприятия задумываются о выращивании клубники. Они в итоге смогут заместить импорт.