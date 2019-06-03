На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей

На книжном фестивале жарко. За первые три дня здесь, говорят, выпили всю воду, которой должно было хватить на неделю, - такой наплыв книголюбов. Сергей Нарышкин, председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации, тоже прошел по "Красной площади". Присмотрелся к новинкам в шатрах "История Отечества", "Регионы России". Побеседовал с директором РГДБ Марией Веденяпиной. Возле павильона детской и учебной литературы - с гендиректором магазина "Москва" Мариной Каменевой. После чего отправился вместе с руководителем Роспечати Михаилом Сеславинским на заседание оргкомитета в Демонстрационный зал ГУМа.

- Пройдя по площади, нетрудно почувствовать удивительную атмосферу фестиваля, - открыл Сергей Евгеньевич заседание оргкомитета. - Спасибо всем, кто целый год работал, чтобы подарить любителям книги этот праздник.

В повестке дня заседания были заявлены несколько тем - и особое внимание было уделено детской литературе и издательским программам к 75-летию Победы. Нарышкин сказал несколько слов о конкурсе "История России в стихах", организованном Российским историческим обществом, и о благотворительной акции РГДБ "Подари ребёнку книгу".

Тему детской книги продолжил заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев. По решению оргкомитета во исполнение распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Роспечати была разработана концепция поддержки детского чтения. Роспечать вместе с Российским книжным союзом, Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества, Русской ассоциацией чтения, РГДБ и другими ответственными организациями готовят сейчас программу поддержки детско-юношеского чтения. Несколько проектов уже в ее работе.

Владимир Григорьев рассказал о готовящемся Конгрессе по детской книге, который соберет около 1000 специалистов, авторов, художников, издателей из 70 стран мира, в сотрудничестве с Болонской книжной ярмаркой идет работа над созданием в России Международной детской книжной ярмарки. Готовится национальная премия в области детско-юношеской литературы, стартовал всероссийский литературный конкурс среди школьников "Класс", победители которого вчера были объявлены на "Красной площади"...

Четвертого июня МИА "Россия сегодня" запускает долгожданный портал национальных литератур народов нашей страны - и этому событию было посвящено выступление на оргкомитете директора по коммуникациям и связям с общественностью информагентства Петра Лидова-Петровского. 59 национальных литератур, 200 авторов десятков национальностей представлено на портале. Сложнейшая работа инженеров, литературоведов, переводчиков, и других специалистов была сделана менее чем за два месяца. Теперь можно читать на русском произведения эскимосских, алеутских, бурятских и других уникальных авторов.

- Вот вы представьте - вам за 90, а вы не брюзжите, а пишете такие книги, как гранинский "Мой лейтенант"! - Сергей Степашин, председатель Российского книжного союза, посвятил свое выступление объявленному в честь 100-летия писателя Году Даниила Гранина (председателем оргкомитета которого он является). Учреждена гранинская премия, готовится полное собрание сочинений, в различных регионах страны идут гранинские форумы и научно-практические конференции.

И вот еще какая идея. Сергей Степашин предложил гранинского "Моего лейтенанта" издать массовым тиражом и раздавать бесплатно. Как одну из лучших книг о войне.