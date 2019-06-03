Пятый год в начале лета на главной площади страны шуршат страницы и звучит художественное слово. Привычных трех-четырех дней книжному фестивалю "Красная площадь" стало мало, и он впервые разросся до шести дней, и все они насыщены яркими событиями - всего более 750. Команда книголюбов "РГ" с первых дней на площади - среди книг, издателей, писателей, поэтов, чтецов, создателей виртуальных библиотек, актеров, режиссеров, музыкантов.

Зрительный зал у главной сцены под завязку. Кто не успел - садится на ступеньки. Тепло и по-домашнему.

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский приветствует всех, кто пришел на фестиваль. Собрались единомышленники, друзья книги. На Красную площадь привезли свои новинки свыше 400 издательств из 52 регионов страны - от Дальнего Востока до Крыма. Сотни тысяч экземпляров книг. Цифры воодушевляют: в прошлом году, по данным Роспечати, в России издано 125 тысяч наименований книг общим тиражом 450 миллионов экземпляров.

- Красная площадь в пятый раз превратилась в книжную страну, - отметил Михаил Сеславинский. И зачитал приветствие от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

На сцене зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. В прошлом году именно она поддержала акцию "РГ" и портала ГодЛитературы "Читаем Онегина вместе", а в Международный день защиты детей объявила о старте благотворительной акции "Подари ребенку книгу!". Бумажная книга даже в век цифровых технологий не теряет своей актуальности, но региональные библиотеки испытывают дефицит детских книг. И сегодня у каждого посетителя фестиваля появилась возможность помочь с пополнением фондов.

- В прошлом году в России стомиллионным тиражом было выпущено 14,5 тысячи названий детско-юношеской литературы. Это 12 процентов от всего книжного рынка России, - рассказала Татьяна Голикова. - Тогда же было объявлено "Десятилетие детства". А в 2020-м в нашей стране впервые пройдет Международный конгресс по детской литературе (IBBY-2020). Еще через год, в 2021-м, Москва примет Международную детскую книжную ярмарку. Это очень важно - как для развития отечественной детской и юношеской литературы, так и для позиционирования России в качестве одной из лидирующих мировых культурных держав.

Владимир Толстой, председатель оргкомитета фестиваля, советник президента РФ по вопросам культуры, обозначил главную проблему "Красной площади": всюду успеть невозможно.

Вот очередь из поклонников мастера детективов Дарьи Донцовой. Ажиотаж вокруг историка и драматурга Эдварда Радзинского. Он пробирается на главную сцену, чтобы представить свою новую книгу "Бабье царство". Каждая из его героинь, российских императриц, - настаивает писатель, - заслуживает отдельной "эпопеи".

А писатель-документалист, журналист "РГ" Николай Долгополов искренне порадовался, увидев на презентации своей книги "Гении разведки" много молодежи. Это его седьмая книга о советских разведчиках. Вопросов море - отпускать рассказчика читатели не хотят.

Но не только писатели, но и музыканты, и актеры появляются на всех площадках. Программу "Пушкин + "Евгений Онегин" представила одна из ведущих актрис "Электротеатра Станиславский" Елена Морозова.: читала пушкинский текст за всех героев, временами переходя на рэп.... Ну, а художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков вместе с писателем Захаром Прилепиным показали эскиз спектакля по роману-исследованию, посвященному жизни и творчеству поэта Сергея Есенина.

В воскресенье главную сцену заняли юные участники конкурса "Живая классика". Чудо-дети зачаровывали публику стихами... По словам актрисы Ксении Лавровой-Глинки, нельзя не восхититься иностранными конкурсантами, изучающими русский язык. Кто бы спорил - вместе восхищаемся. А дальше - дальше снова мысль: "Успеть бы все!"

И вот еще беда - как удержать себя в руках, не накупив слишком много книг. На фестивале они продаются "по себестоимости", чуть дешевле. Не заметила, как книг набрала на две тысячи рублей. И это только за два дня. Что будет дальше?

Праздник-то продолжается.