Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего

Аналитики проекта "Чудо техники" назвали гаджеты, которые москвичи сдают в ремонт чаще всего.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, лидеры рейтинга - смартфоны Apple. На втором месте по поломкам - Samsung, а на третьем - Xiaomi. Каждый второй китайский телефон, который сдали в ремонт, нуждается в замене экрана. Слабое место "яблочных" гаджетов - батарея, отмечают эксперты.

"Самые ремонтируемые в Москве модели смартфонов Apple - iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Среди Samsung - A5, S3, A3. То есть это линейки устройств, выпущенных 5-7 лет назад и, видимо, самые распространенные среди горожан", - рассказала руководитель проекта "Чудо техники" Олеся Кузьмина.

Из китайских смартфонов москвичи чаще всего сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.