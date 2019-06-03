СК и полиция разыскивают убийцу спецназовца в Путилково

Следователи отдела по Красногорску Главного следственного управления СК России по Московской области возбудили и расследуют уголовное дело по факту убийства в ближайшем Подмосковье 35-летнего местного жителя.

Резонанс это убийство вызвало после того, как стало известно, кем был убитый мужчина. У погибшего Никиты Белянкина нашли удостоверение ветерана боевых действий. Оказалось, мужчина служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. В том числе он был задействован в Сирии, где активно противостоял террористам.

По официальной информации СК, конфликт, приведший к трагедии, произошел вечером 1 июня в поселке Путилково Красногорского района. "Около одного из жилых домов на Новотушинской улице было обнаружено тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди. Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт по причине личных неприязненных отношений. В результате этого конфликта неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение и сразу скрылся", - рассказали в подмосковном главке ГСУ Следственного комитета.

Дело расследуется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство". Ведется розыск убийцы и других участников конфликта. Пока никого из них найти не удалось. Впрочем, есть информация, что личность и место проживания подозреваемого в убийстве уже установлено, но ему удалось скрыться. В настоящее время допрашиваются свидетели трагедии.

По словам очевидцев, Никита Белянкин прогуливался вечером со своей девушкой и сам инициатором никакого конфликта не выступал. Он увидел, что возле пивбара толпа избивает двух парней и заступился за них. У мужчины был с собой травматический пистолет, с помощью которого ему удалось отогнать хулиганов от парней, которых они избивали. Но тем самым он привлек внимание отморозков на себя. Один из них достал нож и одним ударом в область сердца убил спецназовца.

Примечательно, что парни, за которых вступился Белянкин, даже не могут вспомнить, из-за чего именно начался конфликт.