СК и полиция разыскивают убийцу спецназовца в Путилково

Новости

На Кубани мужчина убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору 12:39
В Израиле скончался последний участник восстания в "Собиборе" 12:35
Tinder раскрыл информацию о себе Роскомнадзору 12:34
Умер актер Геннадий Матвеев 12:32
В Самаре столкнулись два трамвая, есть пострадавший 12:32
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей 12:30
В России стартовали продажи обновленного Kia Soul 12:26
У приквела "Игры престолов" появилось новое название 12:25
В Минске ожидают визита президента Таджикистана 12:19
Умер бандит Фрэнк Лукас, которого Дензел Вашингтон сыграл в "Гангстере" 12:16
Путин распределил гранты на культурные проекты 12:15
Вышел первый трейлер фильма "Форд против Феррари" с Бэйлом и Дэймоном 12:05
Эксперт объяснил совещание украинских силовиков из-за видео на YouTube 12:03
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 11:58
НБКИ сообщило о росте долговой нагрузки самозанятых 11:57
Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году 11:56
На границе Крыма задержали украинца с поддельным паспортом 11:52
В орловской колонии уволят всех причастных к воровскому пиру 11:51
Полиция возбудила дело о стрельбе в приморском поселке 11:46
Умер пионер психоделик-рока, лидер 13th Floor Elevators Роки Эриксон 11:41
Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4 11:37
Совет министров обороны СНГ обсудит учения объединенной системы ПВО 11:35
Приморцев осудили за шантаж владельцев "проблемных квартир" 11:33
Помощь врачей понадобилась десяти пострадавшим в ДТП на Дону 11:32
Минск: Награждены лидеры этапа международного ралли на электромобилях 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
03.06.2019 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК и полиция разыскивают убийцу спецназовца в Путилково

Текст: Иван Петров
Следователи отдела по Красногорску Главного следственного управления СК России по Московской области возбудили и расследуют уголовное дело по факту убийства в ближайшем Подмосковье 35-летнего местного жителя.
Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com

Резонанс это убийство вызвало после того, как стало известно, кем был убитый мужчина. У погибшего Никиты Белянкина нашли удостоверение ветерана боевых действий. Оказалось, мужчина служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. В том числе он был задействован в Сирии, где активно противостоял террористам.

По официальной информации СК, конфликт, приведший к трагедии, произошел вечером 1 июня в поселке Путилково Красногорского района. "Около одного из жилых домов на Новотушинской улице было обнаружено тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди. Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт по причине личных неприязненных отношений. В результате этого конфликта неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение и сразу скрылся", - рассказали в подмосковном главке ГСУ Следственного комитета.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Дело расследуется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство". Ведется розыск убийцы и других участников конфликта. Пока никого из них найти не удалось. Впрочем, есть информация, что личность и место проживания подозреваемого в убийстве уже установлено, но ему удалось скрыться. В настоящее время допрашиваются свидетели трагедии.

По словам очевидцев, Никита Белянкин прогуливался вечером со своей девушкой и сам инициатором никакого конфликта не выступал. Он увидел, что возле пивбара толпа избивает двух парней и заступился за них. У мужчины был с собой травматический пистолет, с помощью которого ему удалось отогнать хулиганов от парней, которых они избивали. Но тем самым он привлек внимание отморозков на себя. Один из них достал нож и одним ударом в область сердца убил спецназовца.

Примечательно, что парни, за которых вступился Белянкин, даже не могут вспомнить, из-за чего именно начался конфликт.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией