СК потребовал арестовать бывшего губернатора Ивановской области

Настоящая интрига получилась с арестом бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.

В минувшую субботу Конькова привезли в Октябрьский районный суд города Иваново. Там должно было состояться заседание по выбору меры пресечения экс-губернатору, но дежурная судья вынесла решение о продлении срока задержания на 72 часа. Потом объявили перерыв в заседании до третьего июня. Однако продолжение заседания было не в районном суде Ивановской области, а в Басманном суде в Москве, куда перевезли Конькова "для дальнейших следственных действий".

В понедельник днем пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила журналистам, что следствие просит арестовать Конькова. К тому моменту пресс-служба Следственного комитета уже сообщила, что по ходатайству следствия арестован судом и другой фигурант дела - управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Как отмечается, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения другим соучастникам.

Конькова и Гришина задержали в минувшую пятницу. По версии Следственного комитета, они и "иные пока не установленные лица" совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного оценивается примерно в 700 миллионов рублей.

Бывшему главе Ивановской области, обвиняемому в "присвоении или растрате, совершенными группой лиц либо в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", грозит лишение свободы на срок до десяти лет.