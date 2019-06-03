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03.06.2019 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК потребовал арестовать бывшего губернатора Ивановской области

Текст: Наталья Козлова
Настоящая интрига получилась с арестом бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Павел Коньков (в центре). Фото: Антон Денисов/РИА Новости Павел Коньков (в центре). Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Павел Коньков (в центре). Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В минувшую субботу Конькова привезли в Октябрьский районный суд города Иваново. Там должно было состояться заседание по выбору меры пресечения экс-губернатору, но дежурная судья вынесла решение о продлении срока задержания на 72 часа. Потом объявили перерыв в заседании до третьего июня. Однако продолжение заседания было не в районном суде Ивановской области, а в Басманном суде в Москве, куда перевезли Конькова "для дальнейших следственных действий".

Фото: Снимок с экрана
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

В понедельник днем пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила журналистам, что следствие просит арестовать Конькова. К тому моменту пресс-служба Следственного комитета уже сообщила, что по ходатайству следствия арестован судом и другой фигурант дела - управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Как отмечается, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения другим соучастникам.

Конькова и Гришина задержали в минувшую пятницу. По версии Следственного комитета, они и "иные пока не установленные лица" совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного оценивается примерно в 700 миллионов рублей.

Бывшему главе Ивановской области, обвиняемому в "присвоении или растрате, совершенными группой лиц либо в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
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