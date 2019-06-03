Собянин открыл четыре новые станции метро

У Москвы - новая традиция: вводить метро в строй не отдельными станциями, а сразу целыми участками новых линий. Вот и сегодня мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение на четырех станциях: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Жители районов востока и юго-востока будут тратить теперь на дорогу до центра столицы на 15 минут меньше, существенно разгрузится Таганско-Краснопресненская линия.

Открывая конечную станцию - "Некрасовку" - Собянин сказал:

- Сбылась мечта - в Некрасовку пришло метро. Нельзя сказать, что это совсем решило транспортную проблему. Но для жителей районов Некрасовки и Косино-Ухтомского уже начинается другая жизнь, вся Москва для них станет ближе. Меньше года осталось и до момента, когда запустим эту ветку целиком. И тогда уже приход метро реально почувствуют 800 тысяч москвичей, проживающих в Москве и Подмосковье, так как разгрузится и Таганско-Краснопресненская линия, сегодня крайне перегруженная.

Пообщавшись с москвичами, мэр на поезде нового поколения "Москва"-2019 поехал посмотреть остальные три станции. Первые пассажиры согласились с оценкой Собянина, который сказал: "Мы очень старались сделать новые станции не серенькими, а настоящими дворцами". Станции и правда получились яркими и нарядными: "Некрасовку" проектировщики одели в полированный серо-малиновый мрамор, "Лухмановскую" - в оранжево-бежевый цвет, "Улицу Дмитриевского" - зелено-бежевый и Косино - в молочно-горчичную отделку. Через пару минут после ухода первого состава в путь отправился второй, третий, четвертый поезд... И в каждом уже ехали люди!

"Мы ждали метро 20 лет, даже когда Некрасовка входила еще в Подмосковье, - рассказала корреспонденту "РГ" замдиректора школы N 1595 Любовь Демушкина. - И вот, теперь, уже в Новой Москве, оно в пяти минутах от моего дома. Это действительно меняет всю нашу жизнь".

Как оказалось, у каждого из жителей Некрасовки свои планы и надежды, связанные с приходом подземки. Мария Бухтиярова, директор культурного центра "Заречье", уверена: выступления их артистов благодаря транспортной доступности района увидят и москвичи из других районов, да и сами некрасовцы смогут чаще выезжать со своими концертами в другие места столицы. Ее дочка-девятиклассница Аня радуется, как маленький ребенок: "Буду чаще ездить в парк Горького и играть в алтимат. Метание дисков - моя любимая игра".

Но метро в Некрасовке - это еще и новые рабочие места. Одновременно с пуском станций в районе сегодня открылось еще и элекродепо. Это тоже стало для Москвы традицией - сразу обеспечивать только что построенные линии предприятиями для ремонта и обслуживания поездов подземки. Ремонт этим составам, скорее всего, потребуется не скоро: как сообщила "РГ" начальник отдела по работе со СМИ Московского метрополитена Елена Швырева, ходить по новой линии будут только новые поезда "Москва- 2019". Но для того, чтобы они подольше служили, хорошее обслуживание точно потребуется. Условия для этого, как убедились корреспонденты "РГ", здесь есть: светлое просторное помещение способно принять одновременно 15 составов!

"Технологии работ - новейшие, - рассказал дежурный электродепо Виктор Пашков. - Да и поезда совсем другие - с большим количеством электроники". Впрочем, ремонтников это не пугает, ведь рядом с ними за состоянием подвижного состава следят и представители завода-изготовителя этих поездов.

По соседству с электродепо строится, по словам мэра, также технопарк, каждый год сдаются в строй новые детсады, школы, больницы. Словом, власти делают все для того, чтобы новые районы не превратились в старые спальники, а застраивались комплексно, где людям комфортно жить и работать. А заместитель генерального директора "Мосинжпроекта" Николай Бабушкин раскрыл секрет, почему новая линия, которая вначале называлась Кожуховской, вдруг превратилась в Некрасовскую.

- Кожуховская - рабочее название, - рассказал он. - Так ее назвали, потому что пять лет назад, в начале стройки, самым большим районом на ее пути было Кожухово. А когда достроили, оказалось, что Некрасовка за это время стала по населению уже втрое больше. Поэтому комиссия по переименованию названий в Москве и приняла решение назвать линию "Некрасовской".