Собянин рассказал, где москвичам можно купаться этим летом

Для москвичей и гостей города этим летом будет открыто 108 зон отдыха у воды. В восьми из них предусмотрена возможность купания. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Места традиционные: пляж "Левобережный", Серебряный Бор, Строгинская пойма, Тропарево, Мещерское и озера в Зеленограде. Кроме того, будут работать открытые летние бассейны - в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", в Лужниках", - приводит слова градоначальника "Вечерняя Москва".

Собянин добавил, что для отдыхающих у воды обустроено 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадка для пляжного волейбола, 34 спортивных и 60 детских площадок, 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката, места для рыбалки и пикниковые точки. А там, где москвичи могут искупаться, в обязательном порядке предусмотрены емкости с питьевой водой, туалеты, душевые и кабинки для переодевания, автостоянки, дежурят спасатели и медработники.

"Город создал все условия для комфортного и безопасного отдыха у воды", - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что после комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять крупных парков: "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, ландшафтный парк "Митино" и парк 50-летия Октября.