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03.06.2019 11:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве временно ограничат движение транспорта

Текст: Ирина Огилько

С 3 июня на нескольких улицах в центре, на северо-западе и юго-востоке Москвы временно ограничат движение транспорта. Сужения и перекрытия дорог связаны со строительными работами и перекладкой инженерных коммуникаций, сообщает транспортный комплекс столицы.
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Так, на юго-востоке города полностью перекрыто движение до 25 августа на участке улицы Пруд-Ключики между домами 5 - 12а. На северо-западе до 25 августа ограничено движение транспорта на одной полосе в проезде Стратонавтов от дома №13, кор.1 до дома №7, кор. 2.

В центре столицы до 21 июня введены ограничения на пересечении Комиссариатского переулка и Космодамианской набережной. Правда, действовать они будут только ночью - с 1.30 до 5.30. С 17 июня по 20 июля с 1.30 до 5.30 полностью перекроют Комиссариатский переулок в районе дома №22, стр1.

По данным портала мэра Москвы, в центре города сложности с проездом возникнут на Вековой улице от дома № 4 на улицу Рогожский Вал до дома № 6. Ограничения затронут Библиотечную улицу, где до 24 июня частично перекроют одну полосу.

С 3 по 25 июня нельзя будет проехать по одной полосе в районе дома № 13 до дома № 17 в Малом Рогожском переулке. Аналогичные ограничения будут действовать с 6 по 30 июня на Трудовой улице, дом 8 и на Рогожском Валу.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве
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