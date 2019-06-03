В центре Москвы перекроют движение из-за религиозного праздника

Из-за мусульманского праздника Ураза-Байрам в столице перекроют движение. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса города.

По данным транспортников, 4 июня будет перекрыто движение с полуночи до 11:00 в районе Соборной Мечети, а именно на ул. Дурова, ул. Щепкина (от ул. Самарская до Садового кольца), ул. Мещанская, ул. Гиляровского и Капельский пер., а также Выползов пер. в районе д. 7. Так же во вторник, 4 июня, с 4.00 до 11.00 движение перекроют по ул. Большая Татарская, Старому Толмачевскому пер., Малому Татарскому пер., Клементовскому пер., Озерковскому пер.

Также движение полностью будет перекрыто с 6:00 до 8:00 на ул. Кадырова и в Проектируемом проезде №6417. И ограничение движение по одной полосе введено будет на участке ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадная с 4:00 до 11:00.