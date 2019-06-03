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03.06.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В деле полковника Захарченко появился новый фигурант

Текст: Юрий Гаврилов
Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования громкого коррупционного скандала вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В понедельник, 3 июня, на сайте следственного ведомства появилась информация, что по материалам надзорного органа возбуждено уголовное дело в отношении Ивана Кожевникова. Его подозревают в фальсификации доказательств. Такое преступление предусмотрено ч. 1 статьи 303 УК РФ. Сообщается, что "компромат" на этого гражданина получен в ходе рассмотрения в Гагаринском районном суде Москвы иска, подготовленного заместителем Генпрокурора РФ.

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Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество соучастника Захарченко - сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина, а также подконтрольных ему лиц. В суде установили, что, по просьбе Сенина, на Дмитрия Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости. Это и стало поводом для привлечения Кожевникова в качестве соответчика.

Однако тот попытался схитрить. На суде, где рассматривали материалы гражданского дела, было заявлено: у Кожевникова имелись большие средства, которых вполне хватало на покупку дорогой недвижимости. В качестве доказательства были предъявлены документы, как позже выяснилось, сфальсифицированные. "Исследовав собранные материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Из материалов дела известно, что стоимость обнаруженных у родственников и доверенных лиц Сенина авто и объектов недвижимости превышает 380 млн рублей. По иску в доход государства должны быть переданы 28 таких объектов. Это - расположенные в столице и Московской области квартиры, жилые дома, машиноместа и земельные участки. А также пять зарегистрированных на Сенина и его близких дорогих автомобилей. По данным прокуратуры, все это имущество было получено незаконным путем. А потому изъято.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
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